Nyakunkon a nyaralószezon (egyesek pedig már rég bele is vágtak), de az idei évi kikapcsolódás nem csupán a külföldön szerzett emlékek miatt maradhat emlékezetes a magyarok számára.

A Portfolio ugyanis azt írja, a forint gyengélkedése miatt jelentősen megdrágulhat az idei évi kikapcsolódás. A tengerpartok közül például egy olasz, görög vagy spanyol nyaralásnál jelenhet meg ez extra költségként. (Igaz, a magyar deviza azóta valamelyest erősödött, de továbbra is idei mélypontja közelében van.)

A portál számításai szerint a Horvátországba készülők ennél is rosszabbul járhatnak: a forint a horvát kunához képest már 5,3%-kal gyengült a tavalyi adatokhoz viszonyítva, így korábban soha nem látott árfolyammal kell szembesülni a pénzváltóknál. Ennek részben az is az oka, hogy a horvátok az utóbbi hónapokban elköteleződtek az euró bevezetése mellett, ami jótékony hatással van magára a kunára is.

Azok sem járnak sokkal jobban, akik Bulgária felé veszik az irányt, mivel a leva árfolyama szintén az euróhoz van kötve, és ez a deviza is 4,85%-kal erősödött a forinthoz képest tavaly nyárral összevetve.

A forint gyengülése tehát teljes egészében megjelenik a nyaralás költségeiben, hiszen ugyanazért az összegért kevesebb kunát, eurót vagy levát kaphatunk

– összegez a Portfolio.

© Pixabay / designerpoint

A lap hozzáteszi, a horvát nyaralást ugyanakkor nem csupán a kuna 5%-os erősédese drágította meg, az autópályadíj is emelkedett, ahogy az üzemanyagok ára is magasabb lett tavalyhoz képest.

A portál ki is számolta, hogy mindezek tekintetében mekkora költséget jelent mondjuk egy Budapest–Split távolságú autóút odavissza: a megemelkedett üzemanyagárak, illetve autópályadíjak miatt az 1500 kilométeres távolság (a jelenlegi 392 forintos benzinár és nagyjából 7 liter/100 kilométeres fogyasztás mellett) 41 ezer forint körül alakul. Erre viszont még rájön a 10%-kal megdrágult autópályadíj, ami így összesen majdnem 11 ezer forinttal dobja még meg a lejutás költségét. Vagyis nagyjából 50 ezer forintra jön ki csak az utazás.

A lap megemlíti: igazából bármelyik, a magyarok számára népszerűbb úti célt is nézzük, a külföldi nyaralás szinte minden fontosabb célországban 10-20%-kal drágább lehet idén, mint egy évvel ezelőtt.