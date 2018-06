Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel a történelmi csúcs.","shortLead":"Közel a történelmi csúcs.","id":"20180621_Ujabb_hatart_lepett_a_forint_mar_326_egy_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f073c98-ae1c-4411-9936-4e310642116e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Ujabb_hatart_lepett_a_forint_mar_326_egy_euro","timestamp":"2018. június. 21. 10:11","title":"Beszakadt a forint: már 326 egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","shortLead":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","id":"20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790061a-af9a-46e8-a99c-10cde28c72ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","timestamp":"2018. június. 22. 14:13","title":"Varga Mihály elutasítja, hogy baj lenne a magyar ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A sérült kereket egy autós vette észre, aki jelezte is ezt a sofőrnek, de a buszvezető nemigen törődött vele, mint mondta, \"megoldja\".","shortLead":"A sérült kereket egy autós vette észre, aki jelezte is ezt a sofőrnek, de a buszvezető nemigen törődött vele, mint...","id":"20180622_Szakadt_serult_abronccsal_vitte_az_utasokat_a_8E_busz_a_Keletiig__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2548d3d5-0834-480b-9ec2-de4bf957d025","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180622_Szakadt_serult_abronccsal_vitte_az_utasokat_a_8E_busz_a_Keletiig__video","timestamp":"2018. június. 22. 05:55","title":"Szakadt, sérült abronccsal vitte az utasokat a 8E busz a Keletiig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ismét itt volt a brightoni otthonát családi tragédiája - fia halála - után tavaly Los Angelesre cserélő ausztrál dalnok, Nick Cave és a Bad Seeds, és lenyűgöző estét raktak össze. Ránk is hatással volt. Majd a végén ismét kiderült: az élet a legnagyobb rendező.

","shortLead":"Ismét itt volt a brightoni otthonát családi tragédiája - fia halála - után tavaly Los Angelesre cserélő ausztrál...","id":"20180622_Odebbtoltak_az_eget__a_Nick_Cave_and_The_Bad_Seeds_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876627a-7292-441d-b99c-b5b59eb8deec","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Odebbtoltak_az_eget__a_Nick_Cave_and_The_Bad_Seeds_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:30","title":"Odébbtolták az eget – a Nick Cave and The Bad Seeds Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök elől.","shortLead":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök...","id":"20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee3337-1486-4d31-9817-a2f11adedd2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","timestamp":"2018. június. 21. 16:21","title":"Mint a filmekben: autós üldözés Budakalászon, árokban végezte a rendőrök elől menekülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","shortLead":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","id":"20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4b78a-8603-49c0-96bc-1d5e8d286625","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","timestamp":"2018. június. 22. 08:20","title":"Orbán: \"Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]