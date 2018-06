Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","shortLead":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","id":"20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e81b71-f653-46d5-bcf2-ea907263f364","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","timestamp":"2018. június. 21. 14:39","title":"Lesz, ahol a 30 fokos hőséget 15 fokos nappali csúcs váltja nemsokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészülni rá.","shortLead":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészülni rá.","id":"20180621_autos_nyaralas_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00422ec-0421-46fc-81de-6c724c8497af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_nyaralas_elott","timestamp":"2018. június. 21. 08:21","title":"Ha ezeket a pontokat betartja, nagyjából megtette, amit egy autósnak nyaralás előtt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","shortLead":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","id":"20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d77497-811b-4670-b588-72c6a51f733d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","timestamp":"2018. június. 20. 16:10","title":"Amnesty: A Stop Soros rettenetes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit, hamarosan azonban bemutatnak egy olyan filmet, amelyben szerepel.","shortLead":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit...","id":"20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0682e2-7e74-475c-81ed-3ad7ec874f19","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","timestamp":"2018. június. 21. 11:07","title":"Jön a film, amelyből nem vágták ki Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","shortLead":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","id":"20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faadc5da-f2a6-4dc1-aa03-88fd4c2d085e","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","timestamp":"2018. június. 22. 12:22","title":"Szavazzon: most szenvedett jobban Maradona, vagy a németek elleni 0-4-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","shortLead":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","id":"20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807db066-eb51-4c43-aa73-752549895398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","timestamp":"2018. június. 21. 12:45","title":"Egyetlen ábra arról, hol van Magyarországon a legtöbb diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ismét itt volt a brightoni otthonát családi tragédiája - fia halála - után tavaly Los Angelesre cserélő ausztrál dalnok, Nick Cave és a Bad Seeds, és lenyűgöző estét raktak össze. Ránk is hatással volt. Majd a végén ismét kiderült: az élet a legnagyobb rendező.

","shortLead":"Ismét itt volt a brightoni otthonát családi tragédiája - fia halála - után tavaly Los Angelesre cserélő ausztrál...","id":"20180622_Odebbtoltak_az_eget__a_Nick_Cave_and_The_Bad_Seeds_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876627a-7292-441d-b99c-b5b59eb8deec","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Odebbtoltak_az_eget__a_Nick_Cave_and_The_Bad_Seeds_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:30","title":"Odébbtolták az eget – a Nick Cave and The Bad Seeds Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]