Mindezt azért, mert egyik francia, pártbeli tisztségviselőjét és egyik testőrét is európai parlamenti asszisztensként tüntette fel a hivatalos nyilatkozatokban. Holott a szóban forgó személyek soha nem jelentek meg sem Brüsszelben, sem Strasbourgban, tehát az európai parlament központjaiban. A procedúra már két éve elkezdődött, amikor a csalás gyanúja először felvetődött. A bonyolult jogi eljárásban csökkentették Marine Le Pen képviselői fizetését és egyéb járandóságait is. 2017-ben a francia elnöki ábrándokat tápláló politikus asszony lemondott európai képviselői mandátumáról, de a jogi procedúra folytatódott. Sőt, a francia hatóságok is górcső alá vették az akkor Nemzeti Frontnak nevezett párt finanszírozását – uniós forrásokból. Vagyis Le Pen asszony, mint annyi más euroszkeptikus szöveget nyomó pártvezető, például a Brexit mellett kampányoló brit képviselők, valójában az EU-s pénzekből működtették pártjukat, miközben „élet-halál harcot” hirdettek Brüsszel ellen.

A francia Nemzeti Front nem kapott hitelt francia bankoktól, csak Putyinban bízhatott, és meg is kapta a pénzügyi mentőövet egy orosz banktól. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy szinte valamennyi francia politikai párt és prominens személyiség visszaélt a parlamenti asszisztensek honorálására juttatott kerettel: a családtagoknak osztottak szét, vagyis a saját zsebükbe tették. Ebbe bukott bele a tavalyi elnökválasztás mérsékelt jobboldali jelöltje, Francois Fillon is. De vissza Marine Le Penhez. A most hozott, de még megtámadható európai bírósági döntés szerint csak 300 ezer eurót kell visszafizetnie. A francia eljárás ennél elmélyültebb és persze hosszabb is. Ráadásul az uniós juttatások lenyúlásáról szóló vádirat szerint nagyságrendekkel nagyobb csalásról van szó. Igaz a végösszegben szerepet játszanak az előd, a papa, a pártalapító Jean-Marie Le Pen és hű kiszolgálói pénzügyi trükkjei is.

Pikánsan színezi a helyzetet, hogy jelenleg az alapító atya, Jean-Marie Le Pen és a lánya, Marine között feszül a legnagyobb ellentét a francia szélsőjobboldalon. Ehhez képest szinte anekdotikus elem, hogy a párt közben nem csak nevet változtatott, hanem ketté is szakadt. Marine Le Pen korábbi közvetlen munkatársa új jobbos formációt alapított, vagyis a francia szélsőjobb, szétszakadva a padlóra került, legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint és ennek nem biztos, hogy nagyon örülnek hazai kormánykörökben.