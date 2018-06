Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","shortLead":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","id":"20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63df44a7-ce89-4db0-83ef-7ac6749b6c44","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","timestamp":"2018. június. 22. 10:31","title":"Argentin–horvát-meccs: \"a katasztrófa krónikája\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előadóművész a NAV legfrissebb döntése szerint adót sem csalt.","shortLead":"Az előadóművész a NAV legfrissebb döntése szerint adót sem csalt.","id":"20180621_Lezartak_a_nyomozast_Gyozike_megsem_sikkasztott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da3fed6-ce5a-4975-8ce5-06bb84fe3099","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Lezartak_a_nyomozast_Gyozike_megsem_sikkasztott","timestamp":"2018. június. 21. 09:27","title":"Lezárták a nyomozást, Győzike mégsem sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","id":"20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d98c4-b94b-4cae-a43a-f3ff2625516b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Több mint négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt termelt egy iOS-es játék.","shortLead":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt...","id":"20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ef5e7-3e35-43f9-aa6c-fc48a82a8144","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. június. 21. 20:03","title":"Ön már letöltötte? Csak úgy dől a pénz az iPhone-os játékból, tarol a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült, oltalmazott, valamint befogadotti státuszú). Áprilisra aztán csökkent az előző hónapokban tapasztalt lendület. Könnyen lehet, hogy az Alaptörvény módosításával és a Stop Soros-jogszabály elfogadásával a kormány most hermetikusan lezárja az országot.","shortLead":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült...","id":"20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12e7e2-f31e-473e-b3cd-7ac31644c311","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 22. 09:30","title":"Idén befogadtunk 279 menekültet, jegyezzük meg, több nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74e624-dbd1-495e-886a-b3745237f24e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órája, hogy a first lady szerencsétlenül mellényúlt, amikor dzsekit választott a texasi gyűjtőpontra való utazásához. Melania Trump \"Engem tényleg nem érdekel\"-feliratú kabátjából azonnal mém lett. ","shortLead":"Pár órája, hogy a first lady szerencsétlenül mellényúlt, amikor dzsekit választott a texasi gyűjtőpontra való...","id":"20180622_Uzenofelulet_lett_Melania_Trump_hirhedt_kabatjabol__memek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed74e624-dbd1-495e-886a-b3745237f24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946550c-71e9-43ab-b6a2-51a4ddbe0884","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Uzenofelulet_lett_Melania_Trump_hirhedt_kabatjabol__memek","timestamp":"2018. június. 22. 10:38","title":"Üzenőfelület lett Melania Trump hírhedt kabátjából – mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak az összege, amelyet a határon szétszakított menekültcsaládok újraegyesítése céljából indított egy kaliforniai pár a Facebook adománygyűjtő funkciója segítségével. ","shortLead":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak...","id":"20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55556f35-0bc7-42e0-b367-2e6997b12bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","timestamp":"2018. június. 21. 09:03","title":"Pénzt kértek a Facebookon, és elég jól sikerült: már 4 milliárd (!) forintnál tart a menekültek megsegítése az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter alapterületű, Wáberer Sportcsarnoknak nevezett arénája.","shortLead":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter...","id":"20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a80db8-280b-453a-ace6-7e4e556493c5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","timestamp":"2018. június. 21. 12:30","title":"Három öregdiák dobta össze az 1,2 milliárdot a sárospataki gimnázium sportcsarnokára, egyikükről el is nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]