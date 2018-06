Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai Bécsben.","shortLead":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC...","id":"20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55054a0-9cdf-4c6b-ad97-f31759c6bb90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","timestamp":"2018. június. 23. 16:53","title":"Ezt mi is megérezzük: az OPEC növeli a kitermelést, az olajár csökkenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe lépő szabályozás kimondja: hétköznapokon este 10, hétvégéken pedig éjfél után le kell tekerni a hangerőt a vendéglátóhelyek teraszain és kerthelyiségeiben. ","shortLead":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe...","id":"20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1bc08a-0cbe-4a88-8154-1a20a023e634","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","timestamp":"2018. június. 22. 12:27","title":"Megszavazták a csendtörvényt Szegeden, büntetni fogják a hangoskodókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A söripart egyébként csak korlátozottan érintheti a \"chipsadó\" várható emelése.","shortLead":"A söripart egyébként csak korlátozottan érintheti a \"chipsadó\" várható emelése.","id":"20180622_A_foci_es_a_meleg_miatt_iszunk_egyre_tobb_sort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d0ab7-a3a3-4069-937c-c5d5cf697f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_A_foci_es_a_meleg_miatt_iszunk_egyre_tobb_sort","timestamp":"2018. június. 22. 07:24","title":"A foci-vb és a meleg miatt iszunk egyre több sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78958995-7a06-456a-81f6-3bcf67e12926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánt, ha békén hagyjuk.","shortLead":"Nem bánt, ha békén hagyjuk.","id":"20180622_Becseresznyezett_a_medve_aztan_komotosan_elsetalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78958995-7a06-456a-81f6-3bcf67e12926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421f08d-9c38-4a3e-a81e-4b58df98ea10","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Becseresznyezett_a_medve_aztan_komotosan_elsetalt","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Becseresznyézett a medve, aztán komótosan elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csitul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Nem csitul a kereskedelmi háború.","id":"20180622_Trump_vamot_vetne_ki_az_europai_autokra_nekunk_is_van_felnivalonk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebd6aa6-456b-4c9d-a7f9-addbd113f14c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Trump_vamot_vetne_ki_az_europai_autokra_nekunk_is_van_felnivalonk","timestamp":"2018. június. 22. 17:01","title":"Trump vámot vetne ki az európai autókra, nekünk is van félnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","shortLead":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","id":"20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd6759-55c3-48d3-913c-cbc82c32b326","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Hamarosan bakeliten támad a Depeche Mode","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370063ea-e754-4db4-aacb-80e7d95fd08b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A Balaton vizét is hozzácsapták a vadászterülethez, így golyóztak ki két vadásztársaságot a Balaton-felvidéken. Az új, a kormány támogatásával létrejött társaság másfél éves működésével azonban más gond is van.","shortLead":"A Balaton vizét is hozzácsapták a vadászterülethez, így golyóztak ki két vadásztársaságot a Balaton-felvidéken. Az új...","id":"20180622_Latott_mar_vizen_vaddisznot_setalni_Lehet_hogy_most_fog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=370063ea-e754-4db4-aacb-80e7d95fd08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca838ea0-df39-40ce-8ed6-7e8fc44520cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Latott_mar_vizen_vaddisznot_setalni_Lehet_hogy_most_fog","timestamp":"2018. június. 22. 16:00","title":"Lehet a Balaton vizén vaddisznóra vadászni? A kormányhivatal szerint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","shortLead":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","id":"20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10d33c-07de-4eed-a8f2-ffc1622ad376","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Tovább hergelték a legerősebb győri Audit, íme az 500 lóerős RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]