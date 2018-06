Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író-kiadóvezető a bevándorlást pozitív színben feltüntető propagandát talált a Bibliában. Levelet írt a NAV-nak.","shortLead":"Az író-kiadóvezető a bevándorlást pozitív színben feltüntető propagandát talált a Bibliában. Levelet írt a NAV-nak.","id":"20180622_Nyary_Krisztian_Nem_kell_25_szazalekos_buntetoadoval_sujtani_a_bevandorlasparti_Bibliat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81997346-3d42-4b81-a941-04cf0769af73","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Nyary_Krisztian_Nem_kell_25_szazalekos_buntetoadoval_sujtani_a_bevandorlasparti_Bibliat","timestamp":"2018. június. 22. 14:50","title":"Nyáry Krisztián: Nem kéne 25 százalékos büntetőadóval sújtani a bevándorláspárti Bibliát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros törvénycsomag ügyében nem törődik ugyanennek a testületnek a véleményével. ","shortLead":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros...","id":"20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c614f9-b6f8-4fbb-8d35-524c90344031","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","timestamp":"2018. június. 23. 12:45","title":"A magyar kormány már nem követeli az ukrán nyelvtörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","shortLead":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","id":"20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75a9465-5d24-45d3-92c7-69eabe1ec4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","timestamp":"2018. június. 22. 10:43","title":"Olcsón akarták megúszni Hitler szülőházának kisajátítását - most fizethetnek négyszer annyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos környezetben, jellegzetes tokaji pincészetek udvarain, összesen 13 borászat, több mint 60 borral várja a vendégeket.","shortLead":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos...","id":"20180621_Bor_Mamor_Benye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275b050-3bf0-431e-abc6-a901ed694d93","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Bor_Mamor_Benye","timestamp":"2018. június. 22. 09:19","title":"Bor, Mámor… Bénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72ce92-f293-433a-9bf6-258581845bc8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz időszak jön, azonban két ok miatt sem kell aggódni. Az egyik a gyakorlati tapasztalat, a másik az állami adó-visszatérítés. ","shortLead":"Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz...","id":"20180622_Komolyan_aggodniuk_kellene_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagoknak_a_hozamok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd72ce92-f293-433a-9bf6-258581845bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39e2f3b-2d4b-4acf-bee2-84bc54a1220b","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Komolyan_aggodniuk_kellene_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagoknak_a_hozamok_miatt","timestamp":"2018. június. 22. 06:55","title":"Komolyan aggódniuk kellene az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja a globális felmelegedés okozta tengerszint-emelkedést – állítják a kutatók.","shortLead":"Az antarktiszi anyakőzet meglepően gyors emelkedése, amely a nagymértékű jégolvadás számlájára írható, lassíthatja...","id":"20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c612d5ce-04a4-471e-af3a-30dee4fff2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_antarktiszi_jegolvadas_lassitasa_anyakozet_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2018. június. 23. 15:03","title":"Különös jelenségre bukkantak az Antarktiszon, és ez most kivételesen jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali belügyminiszter azzal vádolja a menekülteket mentő civil szervezeteket, hogy összejátszanak az embercsempészekkel.","shortLead":"A szélsőjobboldali belügyminiszter azzal vádolja a menekülteket mentő civil szervezeteket, hogy összejátszanak...","id":"20180623_Olaszorszag_nem_ker_a_menekultekbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a9875f-eee3-4969-97f0-5332983cf343","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Olaszorszag_nem_ker_a_menekultekbol","timestamp":"2018. június. 23. 12:25","title":"Olaszország nem kér a menekültekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia Magyarországot az EU-ból a sorozatos normaszegések miatt.","shortLead":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia...","id":"20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146a0bc-2cef-4345-b232-ddd54ed4f533","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","timestamp":"2018. június. 22. 16:55","title":"Guardian: Itt az ideje kirúgni Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]