Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","shortLead":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","id":"20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ba993-bc11-4278-a085-54770da64971","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","timestamp":"2018. június. 23. 08:14","title":"Itt állnak meg azok az ingatlanvásárlók, akik nem mennek a Balatonig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György ellen hirdetett harc egyik állomásaként módosították a civiltörvényt, amely megbélyegzi a külföldről támogatott civil szervezeteket. A jogszabály azonban nehezen alkalmazható. ","shortLead":"A Soros György ellen hirdetett harc egyik állomásaként módosították a civiltörvényt, amely megbélyegzi a külföldről...","id":"20180622_Orban_elozo_haboruja_megbukott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1d6b6-e237-4d2b-a3a9-2939bd0cc669","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_elozo_haboruja_megbukott","timestamp":"2018. június. 22. 10:34","title":"Orbán előző háborúja nem vehető komolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56043ef2-9219-4a45-a484-b42c27fdfda3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyszerű vívással, ritkán látható nagy fölénnyel nyerte meg a kontinensbajnokságot a magyar férfi kardválogatott.","shortLead":"Nagyszerű vívással, ritkán látható nagy fölénnyel nyerte meg a kontinensbajnokságot a magyar férfi kardválogatott.","id":"20180622_27_ev_utan_nyertek_Ebt_a_a_magyar_ferfi_kardozok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56043ef2-9219-4a45-a484-b42c27fdfda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331f4e4d-8bee-4973-8bde-5228f3cc6b2d","keywords":null,"link":"/sport/20180622_27_ev_utan_nyertek_Ebt_a_a_magyar_ferfi_kardozok","timestamp":"2018. június. 22. 11:23","title":"27 év után nyertek Eb-t a a magyar férfi kardozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből – fenyítette be a kormányt a 14 ezer embert foglalkoztató légitársaság.","shortLead":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből –...","id":"20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee0fd4-7f65-4076-8cdb-b1aade615aba","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","timestamp":"2018. június. 22. 10:44","title":"14 ezer britre vár a biztos munkanélküliség a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak ügyes, okos is.","shortLead":"Nemcsak ügyes, okos is.","id":"20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f60807a-6d98-4e9c-ab31-58ef2af47db3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","timestamp":"2018. június. 22. 11:10","title":"Ez az éhes mosómedve akármelyik akcióhőst lepipálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2888beb-40b8-47f6-8a50-b78383b8c9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A \"megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházak\" ellen akar fellépni a kormány.","shortLead":"A \"megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházak\" ellen akar fellépni a kormány.","id":"20180622_Hamarosan_betiltjak_az_internetes_csodaszerek_arusitasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2888beb-40b8-47f6-8a50-b78383b8c9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03205e88-76b5-4d2a-a557-99f3d7defd0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Hamarosan_betiltjak_az_internetes_csodaszerek_arusitasat","timestamp":"2018. június. 22. 11:23","title":"Hamarosan betiltják az internetes csodaszerek árusítását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed68c69-3dd7-4a89-961e-c1d4b36da370","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerbia-Svájc 1-2","shortLead":"Szerbia-Svájc 1-2","id":"20180622_Micsoda_meccs_volt_Az_utolso_percben_lott_gollal_gyozte_le_Svajc_Szerbiat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed68c69-3dd7-4a89-961e-c1d4b36da370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158f7137-aa53-441e-a3cb-29d7a16cc2b9","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Micsoda_meccs_volt_Az_utolso_percben_lott_gollal_gyozte_le_Svajc_Szerbiat","timestamp":"2018. június. 22. 21:53","title":"Micsoda meccs volt! Az utolsó percben lőtt góllal győzte le Svájc Szerbiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]