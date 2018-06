Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz tartozó Viva tévécsatorna.","shortLead":"Ennyi volt, negyed évszázadnyi működést követően megszűnik az MTV zenei csatorna német versenytársa, a Viacomhoz...","id":"20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e47d8f-f301-48e2-92ff-82a592c45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e193bd-927f-477b-9716-1972ef8adbdc","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Egy_korszak_lezarul_megszunik_a_Viva_teve","timestamp":"2018. június. 21. 14:36","title":"Egy korszak lezárul: megszűnik a Viva tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","shortLead":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","id":"20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc6071-2932-4262-8261-42d82d102202","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","timestamp":"2018. június. 21. 22:33","title":"Videó: Ritka ilyen minőségben látni 300 km/h-a feletti kergetőzést autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8e486-0fa7-458c-979e-4c001f46831e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy betű körül forog a vébé, az egyik vakargatja a pelyhedzőjét, a másik szenved, hiába rőtszakállú. Argentína összecsap Horvátországgal a nap meccsén. De pályán a franciák és Dánia is.","shortLead":"Négy betű körül forog a vébé, az egyik vakargatja a pelyhedzőjét, a másik szenved, hiába rőtszakállú. Argentína...","id":"20180621_A_nap_meccse_eldol_ki_az_igazi_kecske","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c8e486-0fa7-458c-979e-4c001f46831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576280fb-af71-46d1-87cf-a0e16f23621f","keywords":null,"link":"/sport/20180621_A_nap_meccse_eldol_ki_az_igazi_kecske","timestamp":"2018. június. 21. 14:23","title":"A nap meccse: eldől, ki az igazi kecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477ac49c-da03-48ab-ac17-08365f647dc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A válság után szőnyeg alá söpört, félig elkészült Sportkórház épületét Mocsai Lajosék egyeteme vitte, a Sportkórházat pedig egy lepukkant épületbe költöztették. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tavaly azt ígérte, hogy a magyar sportolóknak világszínvonalú, komplex sportegészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak majd az új helyen. A felújítás még tart, az eddig elért eredmények viszont magukért beszélnek.","shortLead":"A válság után szőnyeg alá söpört, félig elkészült Sportkórház épületét Mocsai Lajosék egyeteme vitte, a Sportkórházat...","id":"20180621_10_evig_allt_uresen_Orban_korhaza_melyet_inkabb_a_Testnevelesi_Egyetemnek_adtak__a_sportoloknak_meg_itt_kell_gyogyulni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477ac49c-da03-48ab-ac17-08365f647dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f7456f-30de-47b7-b136-3c4e56cc6fdf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_10_evig_allt_uresen_Orban_korhaza_melyet_inkabb_a_Testnevelesi_Egyetemnek_adtak__a_sportoloknak_meg_itt_kell_gyogyulni","timestamp":"2018. június. 21. 13:48","title":"10 évig állt üresen Orbán kórháza, melyet inkább a Testnevelési Egyetemnek adtak - a sportolóknak meg itt kell gyógyulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt esztendők történései mellett a menekültválságról és Európa kereszténységéről is kérdezte a kormányközeli Figyelő az 50. születésnapjához közelítő Ákost.","shortLead":"Az elmúlt esztendők történései mellett a menekültválságról és Európa kereszténységéről is kérdezte a kormányközeli...","id":"20180621_Akos_Allah_nem_lehet_azonos_azzal_akit_mi_Istennek_hivunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba890c4-188e-4f94-b48e-9b9ac9a403c7","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Akos_Allah_nem_lehet_azonos_azzal_akit_mi_Istennek_hivunk","timestamp":"2018. június. 21. 12:43","title":"Ákos: Allah nem lehet azonos azzal, akit mi Istennek hívunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a Stop Sorosról, amit Orbán Viktor nem várt meg, inkább gyorsan elfogadta a törvényjavaslatot a parlamenti Fidesz-kétharmad a Jobbik szavazataival kiegészülve.","shortLead":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a Stop Sorosról...","id":"20180622_Velencei_Bizottsag_hatalyon_kivul_kellene_helyezni_a_Stop_Sorost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649213e7-64e1-4c10-8b37-fc234f39b608","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Velencei_Bizottsag_hatalyon_kivul_kellene_helyezni_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 22. 14:39","title":"Velencei Bizottság: Hatályon kívül kellene helyezni a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-jével razziákba kezdenek az illetékes hatóságok a lakó- és egyéb ingatlanoknál a parlagfű miatt.","shortLead":"Július 1-jével razziákba kezdenek az illetékes hatóságok a lakó- és egyéb ingatlanoknál a parlagfű miatt.","id":"20180622_Indul_a_razzia_5_millios_birsagot_is_kaphat_valaki_ha_nem_tunteti_el_a_parlagfuvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b8e0c-b38f-4397-ace9-0db07c739985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Indul_a_razzia_5_millios_birsagot_is_kaphat_valaki_ha_nem_tunteti_el_a_parlagfuvet","timestamp":"2018. június. 22. 07:07","title":"Indul a razzia, 5 milliós bírságot is kaphat valaki, ha nem tünteti el a parlagfüvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","shortLead":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","id":"20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7d6fef-ec37-46e2-9287-dea47182f875","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","timestamp":"2018. június. 23. 10:26","title":"Sassal hergelték a szerbeket a svájci gólszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]