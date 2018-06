Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","shortLead":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","id":"20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63df44a7-ce89-4db0-83ef-7ac6749b6c44","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","timestamp":"2018. június. 22. 10:31","title":"Argentin–horvát-meccs: \"a katasztrófa krónikája\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20550017-4525-4381-9144-e31b936b336b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vigyázzon, garantáltan beindulnak majd a lábai!","shortLead":"Vigyázzon, garantáltan beindulnak majd a lábai!","id":"20180622_Legjobb_tancbetetek_montazsvideo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20550017-4525-4381-9144-e31b936b336b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a00a66-f4d7-4f03-bd70-eb6bb931c295","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Legjobb_tancbetetek_montazsvideo","timestamp":"2018. június. 22. 17:00","title":"Parádés videón a filmtörténet 300 legjobb táncjelenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni az iskolai csalásoknak: egyszerűen kikapcsolják az internetet, mialatt a diákok vizsgáznak.","shortLead":"Miután korábban egy komplett feladatsor kiszivárgott, Algéria úgy döntött, radikális eszközzel próbál elébe menni...","id":"20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4631328-b7b4-4064-a081-dbc747e66cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_internet_blokkolas_algeria_kozepiskola_erettsegi_mobiltelefon_femdetektor","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"Van egy ország, ahol 2 napja lekapcsolták a teljes internetet, és 3 napig még így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lepődött meg azon, hogy Orbán felkérte, legyen része ő is a testületnek, ami a revíziót elvégzi. Igaz, hozzátette, mivel nem jogász, nem hiszi, hogy a szövegezésbe bele tudna szólni, de tudja, hol szorít a cipő.","shortLead":"Nem lepődött meg azon, hogy Orbán felkérte, legyen része ő is a testületnek, ami a revíziót elvégzi. Igaz, hozzátette...","id":"20180622_Nemeth_Szilard_Nemzeti_konzultacio_johet_az_Alaptorvenyrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497da76-e3d9-4b6f-b623-156db48055cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Nemeth_Szilard_Nemzeti_konzultacio_johet_az_Alaptorvenyrol","timestamp":"2018. június. 22. 07:51","title":"Németh Szilárd: Nemzeti konzultáció jöhet az Alaptörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","id":"20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21344b9-12a5-4763-aa74-37a6ab1f3373","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"Ferenc pápa: Fogadjunk be annyi menekültet, amennyit csak el tudunk helyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74e624-dbd1-495e-886a-b3745237f24e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órája, hogy a first lady szerencsétlenül mellényúlt, amikor dzsekit választott a texasi gyűjtőpontra való utazásához. Melania Trump \"Engem tényleg nem érdekel\"-feliratú kabátjából azonnal mém lett. ","shortLead":"Pár órája, hogy a first lady szerencsétlenül mellényúlt, amikor dzsekit választott a texasi gyűjtőpontra való...","id":"20180622_Uzenofelulet_lett_Melania_Trump_hirhedt_kabatjabol__memek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed74e624-dbd1-495e-886a-b3745237f24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946550c-71e9-43ab-b6a2-51a4ddbe0884","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Uzenofelulet_lett_Melania_Trump_hirhedt_kabatjabol__memek","timestamp":"2018. június. 22. 10:38","title":"Üzenőfelület lett Melania Trump hírhedt kabátjából – mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]