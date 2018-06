Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. ","shortLead":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt...","id":"20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ab9a8-238a-4ccb-a3e2-6210bc39dc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","timestamp":"2018. június. 21. 19:58","title":"Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután, hogy a kormány a költségvetésének jó részét magához vonná. Az eseményen több százan vettek részt.\r

","shortLead":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután...","id":"20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2b9e9-6f24-4f3a-9d10-7439601bb977","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","timestamp":"2018. június. 22. 19:42","title":"Több százan tüntettek az MTA függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","shortLead":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","id":"20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faadc5da-f2a6-4dc1-aa03-88fd4c2d085e","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","timestamp":"2018. június. 22. 12:22","title":"Szavazzon: most szenvedett jobban Maradona, vagy a németek elleni 0-4-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A söripart egyébként csak korlátozottan érintheti a \"chipsadó\" várható emelése.","shortLead":"A söripart egyébként csak korlátozottan érintheti a \"chipsadó\" várható emelése.","id":"20180622_A_foci_es_a_meleg_miatt_iszunk_egyre_tobb_sort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d0ab7-a3a3-4069-937c-c5d5cf697f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_A_foci_es_a_meleg_miatt_iszunk_egyre_tobb_sort","timestamp":"2018. június. 22. 07:24","title":"A foci-vb és a meleg miatt iszunk egyre több sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.\r

","shortLead":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus...","id":"20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdc9c2-7556-4b64-ae74-51ca6675c6ff","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","timestamp":"2018. június. 22. 12:55","title":"Visszavitték Paul McCartneyt Liverpoolba, szem nem maradt szárazon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni, ahol légiutas-kísérő tanfolyam is szerepel a programban.","shortLead":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni...","id":"20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889429ce-d73f-4aed-9298-6c61f7ef5cad","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","timestamp":"2018. június. 21. 17:58","title":"Szombaton utazhat a világ egyetlen működő Li-2es repülőjével az, aki időben regisztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","id":"20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d98c4-b94b-4cae-a43a-f3ff2625516b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Több mint négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A demokrácia 28. évében történt meg először, hogy levegyenek egy előadást a színről, csak mert egy pártlap munkáslevelezője azt túl buzisnak tartotta.","shortLead":"A demokrácia 28. évében történt meg először, hogy levegyenek egy előadást a színről, csak mert egy pártlap...","id":"20180621_Okovacs_Szilveszter_kapitulalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507938d-cce0-49c5-bdde-d350dde26777","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Okovacs_Szilveszter_kapitulalt","timestamp":"2018. június. 21. 15:15","title":"Billy Elliot: Ez kapituláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]