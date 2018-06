Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland hatóságok gyorshajtás miatt 161 eurós büntetést küldtek ki még tavaly szeptemberben. ","shortLead":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland...","id":"20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12e06e-baf9-4400-b928-78fbae14863f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","timestamp":"2018. június. 24. 20:12","title":"Megbüntették Hollandiában gyorshajtásáért a magyar nőt, pedig sosem járt ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatjuk a térképet","shortLead":"Mutatjuk a térképet","id":"20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26eb87d5-0c2a-4837-9d70-8873bc6ee14f","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","timestamp":"2018. június. 23. 09:59","title":"Éjszakai múzeumbuszok a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b22a9-8463-47eb-ab2e-51e30b3d58be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel kikapott a montenegrói csapattól a világliga nyolccsapatos szuperdöntőjének fináléjában a Duna Arénában.","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel kikapott a montenegrói csapattól a világliga nyolccsapatos...","id":"20180623_nem_tudta_megnyerni_a_polovalogatott_a_vilagligat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6b22a9-8463-47eb-ab2e-51e30b3d58be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52409130-5213-4442-bc7e-1c2894e32daa","keywords":null,"link":"/sport/20180623_nem_tudta_megnyerni_a_polovalogatott_a_vilagligat","timestamp":"2018. június. 23. 21:24","title":"Nem tudta megnyerni a pólóválogatott a világligát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9151caef-3332-437f-aeda-9bc81c305972","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit tegyünk, hogy a kamaszunk a lehető legkevésbé sérüljön a válás során? A szülők sokszor saját indulataikkal és fájdalmukkal vannak elfoglalva, ám fontos, hogy tudatosítsák, a gyermekre a látszatnál sokkal mélyebben hat a válásuk.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy a kamaszunk a lehető legkevésbé sérüljön a válás során? A szülők sokszor saját indulataikkal és...","id":"20180624_Lehet_jol_valni_kamasszal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9151caef-3332-437f-aeda-9bc81c305972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c287d19-f2b8-4543-9cf5-e805c5bb7fd6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180624_Lehet_jol_valni_kamasszal","timestamp":"2018. június. 24. 20:15","title":"Lehet „jól” válni kamasszal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","shortLead":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","id":"20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276a3edf-922e-4b16-a4b6-b42facd2c1bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","timestamp":"2018. június. 24. 11:50","title":"Megmondták a tutit: így lehet pár ezer forintból milliós nyugdíjtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére nem csak a versenyzők, hanem a veterán gépek pilótái is kipróbálták magukat a légiparádé kezdete előtt.","shortLead":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére...","id":"20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34f4af1-851b-4c8c-9bd3-5b7a95d84ade","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2018. június. 23. 11:30","title":"Háború a városban, indul a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden hatodik francia halász, tehát kétezer ember nyugdíjba megy és nincs utánpótlás.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden...","id":"20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55b1fd-f796-4418-a6ab-55ed14810664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Hiába a milliós fizetés, alig van utánpótlás ebben a szakmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Holt Tiszában videóztak le egy medvének tűnő állatot.","shortLead":"A Holt Tiszában videóztak le egy medvének tűnő állatot.","id":"20180624_Egy_medve_uszik_Szolnoknal__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e4b411-cb87-44f0-ad24-b51a645471ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Egy_medve_uszik_Szolnoknal__video","timestamp":"2018. június. 24. 11:31","title":"Egy medve úszik Szolnoknál? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]