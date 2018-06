Tavaly már egyértelműen érezhették az emberek a nettó bérek emelkedését, de a gyorséttermek árbevételénél is világosan megmutatkozott a többlet - írja a G7.

Legnagyobbként a McDonald's zárta a legjobb évet: míg 2013 és 2016 között összesen 8 százalékkal nőtt az árbevétele, tavaly egy év alatt ért el 16 százaélkos növekedést, ami 27 milliárdos forgalmat jelent. Csaknem 3 millárd forint maradt meg profitnak. A KFC és Pizza Hut éttermeit működtető AmRest is kiugró eredményt ért el, egy év alatt 44 százalékkal, 13-ról 19 milliárd forintra növelte az árbevételét. Az elmúlt 4 évben mindig több mint 20 százalékkal nőtt az árbevétele, de 30 százalékot nem ért el 2017 előtt.

A Burger King éttermeket működtető Fusion Zrt. bevétele is nőtt, 24 százlékkal, ami 13 milliárdos forgalmat jelent. A Fusion szerint a növekedésben szerepet játszott, hogy "a gazdasági környezet kedvező ma a vendéglátásban", illetve hogy a fogyasztók elkölthető jövedelme is nő. Az AmRest szerint a vendéglátás áfájának csökkenése is szerepet játszott a növekedésben.