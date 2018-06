Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy újabb pozitív hozadéka Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök tárgyalásainak: augusztusban ismét lesz családegyesítési találkozó, amelyen várhatóan mindkét oldalról 100-100 család vehet részt. ","shortLead":"Egy újabb pozitív hozadéka Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök tárgyalásainak...","id":"20180622_ujra_talalkozhatnak_egymassal_haboruban_szetszakitott_koreai_csaladok_augusztusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac80355-f359-44f9-8039-141239361696","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_ujra_talalkozhatnak_egymassal_haboruban_szetszakitott_koreai_csaladok_augusztusban","timestamp":"2018. június. 22. 14:56","title":"Újra találkozhatnak egymással háborúban szétszakított koreai családok augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles, az Ermitázs macskája.","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles...","id":"20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fe2087-369e-4ed3-b218-4a68054a9535","keywords":null,"link":"/sport/20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","timestamp":"2018. június. 22. 12:49","title":"Megint jósolt a vb-re a süket kandúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Komoly fájdalmai vannak.","shortLead":"Komoly fájdalmai vannak.","id":"20180622_Korhazban_apoljak_Mario_Vargas_Llosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db4c6c6-716e-4da3-8092-8c0b143ab433","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Korhazban_apoljak_Mario_Vargas_Llosat","timestamp":"2018. június. 22. 10:49","title":"Kórházban ápolják Mario Vargas Llosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem a játékosok a futballbiznisz igazi haszonélvezői, hanem a befektetők, a klubtulajdonosok, a tv közvetítési jogokkal üzletelők és főképp a játékosügynökök. ","shortLead":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem...","id":"20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff2f6c-eb98-4835-918e-cb03a4f1bbef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","timestamp":"2018. június. 24. 07:16","title":"Bemutatjuk a focivilág milliárdos szuper tizenegyét, egy focista sincs közöttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Konok Péter","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebf5f97-55c2-443c-87b1-410f439fbffa","keywords":null,"link":"/velemeny/201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 19:00","title":"Konok Péter: A hajléktalanok mi vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU rektora az intézmény diplomaátadó ceremóniáján. Ha ez nincs, a demokrácia meghal. Ez ellen küzd egy ideje a CEU. A ceremónián felszólalt egy olyan diák is, aki a délszláv háború idején menekültként kapott egy újabb esélyt Svédországban, és most diplomásként fejezi be az iskolát. ","shortLead":"A tanulás és kutatás szabadsága nem a kevesek kiváltsága, hanem a demokrácia alapja, mondta el Michael Ignatieff, a CEU...","id":"20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ef7d7e-ed9d-44aa-ba06-2a7d321e1f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Ilyen_a_talan_utolso_CEUdiplomaoszto_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Ilyen volt a talán utolsó CEU-diplomaosztó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]