[{"available":true,"c_guid":"2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel – egyhangúan így vélekedtek azok, akik aznap nézték meg Billy Elliot című eladást, amikor a Magyar Idők darabot támadó cikkének hatására törölték a musical 15 előadását. Van, aki dühöng a politikai presszió miatt, más szülő csak jót nevetett azon, hogy ezek szerint éppen homoszexuális propagandának teszi ki a kisfiát. A társulat érthetően szomorú a váratlan elkaszálás miatt, mégis vastapsot érő alakítással szórakoztatták a nagyérdeműt -–amíg még tehetik.","shortLead":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel –...","id":"20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f326047-1ad0-433f-9474-f5da66651004","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","timestamp":"2018. június. 22. 13:25","title":" \"Bízzák ezt a szülőkre\" – a Billy Elliot nézői csak röhögnek a gyerekükre leső melegveszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","shortLead":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","id":"20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965b40-5e80-4b09-aeb1-ad83ae04303f","keywords":null,"link":"/sport/20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","timestamp":"2018. június. 23. 18:59","title":"Újabb mexikói siker, közel a továbbjutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c188cd20-f29f-448a-be7c-1ee10f7ffe35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor lassan minden második új autó valamiféle SUV, nagyon nehéz igazán egyedi darabokat látni. Atlantában bemutatták a jó régóta nem kapható Chevrolet Blazer utódját, és látványos autóval rukkoltak ki.","shortLead":"Amikor lassan minden második új autó valamiféle SUV, nagyon nehéz igazán egyedi darabokat látni. Atlantában bemutatták...","id":"20180622_chevrolet_blazer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c188cd20-f29f-448a-be7c-1ee10f7ffe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7d59fb-73a5-4526-a96a-71403779cb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_chevrolet_blazer","timestamp":"2018. június. 22. 14:25","title":"Kifejezetten jó lenne, ha az amerikai SUV-k ilyen izomautós formát kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1955ba9c-f083-4846-880f-a781aefd9161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítóintézeteket vizsgált a közelmúltban Székely László ombudsman és csapata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetét, valamint annak nagykanizsai telephelyét ellenőrizték. Nagyon rosszak a tapasztalatok.","shortLead":"Javítóintézeteket vizsgált a közelmúltban Székely László ombudsman és csapata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma...","id":"20180622_betegsegek_buntetes_gyogyszerezes_megdobbent_a_javitointezetekben_jaro_ombudsman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1955ba9c-f083-4846-880f-a781aefd9161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee22ef9-2def-4b27-bd16-7c9a9c39557b","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_betegsegek_buntetes_gyogyszerezes_megdobbent_a_javitointezetekben_jaro_ombudsman","timestamp":"2018. június. 22. 16:42","title":"Betegségek, büntetés, gyógyszerezés: megdöbbent a javítóintézetekben járó ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig, a rendszer július 1-jén indul, hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. A rendszert tesztelő \"semleges\" programozók aggódnak.","shortLead":"Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig, a rendszer július 1-jén indul, hívta...","id":"20180624_Egy_het_mulva_elesedik_a_NAV_csodafegyvere_a_PM_lelkes_a_tesztelok_aggodnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e282f0-3c1e-4272-90fd-8cff88a8600a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Egy_het_mulva_elesedik_a_NAV_csodafegyvere_a_PM_lelkes_a_tesztelok_aggodnak","timestamp":"2018. június. 24. 10:36","title":"Egy hét múlva élesedik a NAV csodafegyvere, a PM lelkes, a tesztelők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","shortLead":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","id":"20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327a54f6-2a7f-4601-a9fc-5608b140ef81","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 24. 10:50","title":"Elhagyta a kórházat az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]