[{"available":true,"c_guid":"95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig, a rendszer július 1-jén indul, hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. A rendszert tesztelő \"semleges\" programozók aggódnak.","shortLead":"Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig, a rendszer július 1-jén indul, hívta...","id":"20180624_Egy_het_mulva_elesedik_a_NAV_csodafegyvere_a_PM_lelkes_a_tesztelok_aggodnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e282f0-3c1e-4272-90fd-8cff88a8600a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Egy_het_mulva_elesedik_a_NAV_csodafegyvere_a_PM_lelkes_a_tesztelok_aggodnak","timestamp":"2018. június. 24. 10:36","title":"Egy hét múlva élesedik a NAV csodafegyvere, a PM lelkes, a tesztelők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","shortLead":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","id":"20180623_Fennakadas_Ferihegyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dfa83c-9535-4b66-9f85-c79179afbb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Fennakadas_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 23. 15:04","title":"Fennakadás Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5653f40d-7341-4d09-8fb7-1daf240fbadb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány percig tartott csak a \"csodálatos érzés\" a maranellói paripával egy kínai nő számára, ami sajnos könnyes véget ért.","shortLead":"Néhány percig tartott csak a \"csodálatos érzés\" a maranellói paripával egy kínai nő számára, ami sajnos könnyes véget...","id":"20180624_ferrari_baleset_458_italia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5653f40d-7341-4d09-8fb7-1daf240fbadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f198574-6658-4c86-8e4c-9d083a2d4cce","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_ferrari_baleset_458_italia","timestamp":"2018. június. 24. 14:16","title":"Éppen azt ragozta egy bérlő, mekkora dolog Ferrarit vezetni, majd összetörte a kocsit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","shortLead":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","id":"20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327a54f6-2a7f-4601-a9fc-5608b140ef81","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 24. 10:50","title":"Elhagyta a kórházat az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180624_Ezzel_a_keppel_nem_dicsekedett_Orban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af042154-3d6f-402e-9a87-538bc1ac34ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Ezzel_a_keppel_nem_dicsekedett_Orban","timestamp":"2018. június. 24. 09:12","title":"Ezzel a képpel nem dicsekedett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És az egekbe növelik a teljesítményüket. ","shortLead":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És...","id":"20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1192ca0-5ad2-4a70-ae16-12604d23f5e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","timestamp":"2018. június. 24. 16:26","title":"Dízelstop helyett gázolaj túladagolás: ilyen lett a 330 lóerős új Audi A8 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál értékesíteni, annak a bírság mellett a a bolt bezárásával is számolnia kell.","shortLead":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál...","id":"20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa78fa8-a6a3-4ac5-93de-0aab57262820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","timestamp":"2018. június. 24. 09:49","title":"Nem lesz érdemes trükközni a zárjeggyel, mert bezárják a boltot, mint a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8964aa6c-85c8-4050-b9ce-f927526f1efc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung csütörtökön jelentette be azt az SSD-t, amellyel jelentősen megnövelheti az adatközpontok tárhelyét és az általuk nyújtott szolgáltatás sebességét is.","shortLead":"A Samsung csütörtökön jelentette be azt az SSD-t, amellyel jelentősen megnövelheti az adatközpontok tárhelyét és...","id":"20180622_samsung_nvme_memoria_ssd_felhoszolgaltatas_tarhely_adatkozpont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8964aa6c-85c8-4050-b9ce-f927526f1efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc34fb-a7f0-4a2f-b249-fd895ad3a97f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_samsung_nvme_memoria_ssd_felhoszolgaltatas_tarhely_adatkozpont","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"8 TB-os SSD-t dobott piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]