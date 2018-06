Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa40018e-6cad-4921-9c25-ed93ce5debf2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem azt egy ember krízishelyzetének fogja fel. Nem ítélkezik, nem hibáztat. Néhány addiktológiai osztályon már a közösségi megközelítést alkalmazzák, a szakma egy része azonban igyekszik távol tartani ettől a betegeket.","shortLead":"Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem...","id":"20180622_Nyiro_Gyula_OPAI_felepules_fuggoseg_Petke_Zsolt_Tremko_Mariann","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa40018e-6cad-4921-9c25-ed93ce5debf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099941f-fff5-4597-8d3e-7543263999fa","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Nyiro_Gyula_OPAI_felepules_fuggoseg_Petke_Zsolt_Tremko_Mariann","timestamp":"2018. június. 22. 20:30","title":"Piálás egyenlő magány, józanság egyenlő csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie a közéletből, ahogyan ez még az \"éretlen demokráciákban\" is ilyen esetben megtörténne.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie...","id":"20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2effa3e-6ae0-4f1c-8c52-2d438626eb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","timestamp":"2018. június. 23. 16:39","title":"Román elnök: \"Románia legnagyobb pártja egy bűnözőt segítő lobbicsoporttá alakul\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"201825__nyari_autozas__hatszoros_buntetes__2_sor_belefer__magyar_vandor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cb4df3-319b-4411-8a62-a20a3f6f0506","keywords":null,"link":"/cegauto/201825__nyari_autozas__hatszoros_buntetes__2_sor_belefer__magyar_vandor","timestamp":"2018. június. 23. 11:00","title":"Utazni készül? Megmutatjuk, mennyit költ majd benzinre, sztrádamatricára vagy bírságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott választást. Lehet, hogy most csalódnia kell. ","shortLead":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott...","id":"20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42c442b-ca5b-429a-a05a-a44c4a537313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","timestamp":"2018. június. 24. 09:28","title":"A mai lesz Orbán török példaképének legnehezebb választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","shortLead":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","id":"20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63df44a7-ce89-4db0-83ef-7ac6749b6c44","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","timestamp":"2018. június. 22. 10:31","title":"Argentin–horvát-meccs: \"a katasztrófa krónikája\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy változás ez.","shortLead":"Nagy változás ez.","id":"20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3230ad4-d13d-4125-bddd-2dfffc5065b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. június. 24. 09:02","title":"Mától vezethetnek a nők Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől.","shortLead":"Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől.","id":"20180623_szalah_csecsenfold_tiszteletbeli_allampolgara_let","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125f8770-49d6-466e-8705-9b2c43170637","keywords":null,"link":"/sport/20180623_szalah_csecsenfold_tiszteletbeli_allampolgara_let","timestamp":"2018. június. 23. 23:39","title":"Szalah Csecsenföld tiszteletbeli állampolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják, hogy kell.","shortLead":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják...","id":"20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e2946-e533-434c-9a72-19aa986606f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","timestamp":"2018. június. 23. 13:12","title":"Ekkora rendszámcsalót ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]