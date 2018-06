Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári zenei gigarendezvényeknek.","shortLead":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári...","id":"20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a3fe3-3ef6-4988-8113-284a25fde8e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","timestamp":"2018. június. 24. 07:45","title":"Ahová a zenészek is bulizni járnak: ilyen volt az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","shortLead":"15 évvel korábban kellene kapcsolni a nagyobb biztonsághoz.","id":"20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276a3edf-922e-4b16-a4b6-b42facd2c1bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Igy_lehet_par_ezer_forintbol_millios_nyugdij","timestamp":"2018. június. 24. 11:50","title":"Megmondták a tutit: így lehet pár ezer forintból milliós nyugdíjtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127c0259-c946-489f-989c-0ce7094e324b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Anglia egy parádés 6:1-gyel nyitott, de Panama is örült: története első vb-góljával utazhat haza. Lengyelország és Kolumbia azonban nem akar hazamenni, pedig a két csoportesélyes egyikétől akár búcsúzhatunk is az este. Önök nyugodtan élvezzék a szabadban a vasárnapot, mi mindenről beszámolunk!","shortLead":"Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Anglia egy parádés 6:1-gyel...","id":"20180624_labdarugas_foci_vilagbajnoksag_Oroszorszag_percrol_percre_elo_vasarnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=127c0259-c946-489f-989c-0ce7094e324b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6aa02c-a3e7-454b-88f9-39821ed04718","keywords":null,"link":"/sport/20180624_labdarugas_foci_vilagbajnoksag_Oroszorszag_percrol_percre_elo_vasarnap","timestamp":"2018. június. 24. 15:59","title":"Angol gála után jönnek a meglepetéscsapatok - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","shortLead":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","id":"20180623_rurik_gislason_izland_futball","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea7717-84f7-4dcc-9ff4-918450517c30","keywords":null,"link":"/elet/20180623_rurik_gislason_izland_futball","timestamp":"2018. június. 23. 15:05","title":"Nem foglalkozik a sztársággal az izlandi szívtipró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa07321-5483-431e-bb2d-cb4bdfa7db04","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Megnőtt az esélye egy újabb komoly kiigazításnak vagy a világgazdasági növekedés lassulásának – véli Keishi Hotsuki, a Morgan Stanley befektetési bank kockázatkezelési igazgatója.","shortLead":"Megnőtt az esélye egy újabb komoly kiigazításnak vagy a világgazdasági növekedés lassulásának – véli Keishi Hotsuki...","id":"201825__keishi_hotsuki__akockazatokrol_es_kezelesukrol__profi_pesszimista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baa07321-5483-431e-bb2d-cb4bdfa7db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fab437a-77bb-4ff3-8011-3a628084dbf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201825__keishi_hotsuki__akockazatokrol_es_kezelesukrol__profi_pesszimista","timestamp":"2018. június. 24. 10:30","title":"\"Azért fizetnek, hogy kicsit pesszimista legyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Órás késések voltak a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalon péntek este egy meghibásodott biztosítóberendezés miatt. A hiba nem először jött elő, lassan egy hete tart, és a megjavítása még heteket is igénybe vehet. Addig maradnak a késések. A berendezést négy éve helyezték üzembe, még garanciális.","shortLead":"Órás késések voltak a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalon péntek este egy meghibásodott biztosítóberendezés miatt...","id":"20180622_Kesnek_es_meg_hetekig_kesni_fognak_a_balatoni_vonatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acd0b89-495e-4b67-8e0f-ab8d6d7f1c77","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kesnek_es_meg_hetekig_kesni_fognak_a_balatoni_vonatok","timestamp":"2018. június. 22. 18:44","title":"Órákat késtek a balatoni vonatok, ez még hetekig így mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt részét. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt...","id":"20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254748e6-b1f3-4fd6-a670-0cbf8a6b2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","timestamp":"2018. június. 23. 09:03","title":"Megtalálták a világegyetem eddig hiányzó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee09a987-65c1-4535-b3e2-f8f48b16c2e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban célszerű az éves szabadságkereteket minél jobban csökkenteni - figyelmeztet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. ","shortLead":"Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel...","id":"20180623_Az_on_fonoke_is_vakarja_a_fejet_ha_kozli_vele_hogy_szabadsagra_menne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee09a987-65c1-4535-b3e2-f8f48b16c2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f494da8b-4969-4e9d-8f03-d48ec1bc223f","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Az_on_fonoke_is_vakarja_a_fejet_ha_kozli_vele_hogy_szabadsagra_menne","timestamp":"2018. június. 23. 18:13","title":"Az ön főnöke is vakarja a fejét, ha közli vele, hogy szabadságra menne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]