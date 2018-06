Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c542c77-9642-4b87-8213-b96c913c86bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink egyik legnépszerűbb (és legtöbb pénzt hozó) játéka az Epic Games Fortnite-je, nem véletlen, hogy Androidon is szívesen játszanák a felhasználók. Pedig ha most teszik ezt, könnyen bajba kerülhetnek.","shortLead":"Napjaink egyik legnépszerűbb (és legtöbb pénzt hozó) játéka az Epic Games Fortnite-je, nem véletlen, hogy Androidon is...","id":"20180622_hamis_amdroidos_fortnite_apk_fajlok_a_neten_virus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c542c77-9642-4b87-8213-b96c913c86bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bcfa8-5f26-43b1-9ad4-347317abb4fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_hamis_amdroidos_fortnite_apk_fajlok_a_neten_virus","timestamp":"2018. június. 22. 20:03","title":"Le ne töltse Androidra a mostani slágerjátékot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","id":"20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b963b7-361a-4fc1-a6de-25cb3a9d5320","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","timestamp":"2018. június. 22. 15:03","title":"Mintha csak egy filmben lettek volna, úgy raboltak Apple-termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint pedig a parlamenti képviselő hozhatna pártolókat. Hódmezővásárhelyen nyilvánosságra hozták a tao-támogatásokat, a közgyűlésen ezen robbant ki a vita.","shortLead":"Lázár János szerint Márki-Zay Péter a kampány alatti gyanúsítgatásokkal elriasztja a cégeket, a polgármester szerint...","id":"20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087255ea-8f71-4ce7-93ed-df3b3ad46373","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_TAO_penzeken_ugrott_egymasnak_Lazar_es_MaiZay","timestamp":"2018. június. 22. 15:54","title":"A tao-pénzeken ugrott egymásnak Lázár és Márki-Zay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","shortLead":"Eddig ismeretlen majomfaj egyedének maradványaira bukkantak egy ősi kínai sírban.","id":"20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa41b613-555f-453c-9d14-2323f1534f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3c3b72-5ec4-42b9-b830-b0f1b2402a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_junzi_imperialis_eddig_ismeretlen_emberszabasu_majomfaj_egyed_maradvanyai_kina","timestamp":"2018. június. 23. 12:03","title":"Eddig ismeretlen emberszabású maradványaira bukkantak egy 2300 éves sírkamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba37dc84-7961-4537-95a5-cb632e64ae28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas táncos, koreográfus, érdemes művész, Lőcsei Jenő maga is egy bányatelepről került a balettintézetbe, majd számos opera színpadára, ahogy a Billy Elliot főhőse. Az Operaház társulati tagja az elmaradó előadásokról írta meg markáns véleményét.\r

\r

","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas táncos, koreográfus, érdemes művész, Lőcsei Jenő maga is egy bányatelepről került...","id":"20180622_Locsei_Jeno_Ha_egy_ocska_cikk_miatt_vettek_le_a_Billy_Elliotot_az_mar_talan_a_tragedia_eloszele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba37dc84-7961-4537-95a5-cb632e64ae28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff36d30-984f-4299-ac1b-755dad90ae2b","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Locsei_Jeno_Ha_egy_ocska_cikk_miatt_vettek_le_a_Billy_Elliotot_az_mar_talan_a_tragedia_eloszele","timestamp":"2018. június. 22. 12:20","title":"Ha egy ócska cikk miatt vették le a Billy Elliotot, az már talán a tragédia előszele – kiakadt az Operaház művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","shortLead":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","id":"20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ae3f7-d130-462b-91d0-44fd9d1cd408","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","timestamp":"2018. június. 23. 08:12","title":"Ma van a Múzeumok Éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu-nak nyilatkozó programozók aggódnak a NAV újítása miatt.","shortLead":"A 24.hu-nak nyilatkozó programozók aggódnak a NAV újítása miatt.","id":"20180622_Online_szamlazas_elesben_bukik_meg_az_uj_rendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eacd2ff-a77a-4fa7-840c-90238a596b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Online_szamlazas_elesben_bukik_meg_az_uj_rendszer","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Online számlázás: élesben bukik meg az új rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott választást. Lehet, hogy most csalódnia kell. ","shortLead":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott...","id":"20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42c442b-ca5b-429a-a05a-a44c4a537313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","timestamp":"2018. június. 24. 09:28","title":"A mai lesz Orbán török példaképének legnehezebb választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]