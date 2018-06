Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaac540d-07ee-40b4-8993-0198180a54c3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Nyugat-és Észak-Európa országai jelentős népességnövekedést, míg a közép-kelet-európai államok jelentős népességcsökkenést produkáltak az elmúlt 27 évben. Magyarország még a jobbak közé tartozik a régióban, a vándorlási egyenlegünk pozitív volt, de a rossz halálozási mutatók miatt mégis fogy a magyar, ez derül ki az osztrák statisztikai hivatal kutatásából.","shortLead":"Nyugat-és Észak-Európa országai jelentős népességnövekedést, míg a közép-kelet-európai államok jelentős...","id":"20180622_NyugatEuropaban_nott_keleten_csokkent_a_nepesseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaac540d-07ee-40b4-8993-0198180a54c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ed2b97-6a41-4a6d-9a84-56a7b3b5dedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_NyugatEuropaban_nott_keleten_csokkent_a_nepesseg","timestamp":"2018. június. 22. 22:50","title":"Gyorsabban fogy a magyar, mint a visegrádi országok, mégsem állunk olyan rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589fedd6-5c62-4408-824e-f5cd21324260","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De találkozhat a Pixar, a Marvel és a Star Wars alakjaival is.","shortLead":"De találkozhat a Pixar, a Marvel és a Star Wars alakjaival is.","id":"20180622_Homokbol_epitenek_oriasi_Disneyfigurakat_a_tengerparton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589fedd6-5c62-4408-824e-f5cd21324260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db61874b-e5d7-451d-82f3-c95276ab6b13","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Homokbol_epitenek_oriasi_Disneyfigurakat_a_tengerparton","timestamp":"2018. június. 22. 14:09","title":"Homokból építenek óriási Disney-figurákat a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1dcda-a497-42e9-8f4c-b359ce2ef62d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid meg akarja szerezni a francia válogatottal jelenleg az oroszországi futball-világbajnokságon szereplő Nabil Fekirt.","shortLead":"A Real Madrid meg akarja szerezni a francia válogatottal jelenleg az oroszországi futball-világbajnokságon szereplő...","id":"20180623_szemet_vetett_fekirre_a_real","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1dcda-a497-42e9-8f4c-b359ce2ef62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6116d0-6b91-4556-b96b-f0eb54d14fc8","keywords":null,"link":"/sport/20180623_szemet_vetett_fekirre_a_real","timestamp":"2018. június. 23. 22:43","title":"Szemet vetett Fekirre a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott választást. Lehet, hogy most csalódnia kell. ","shortLead":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. Ebben bízva most is ő kérte az előrehozott...","id":"20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42c442b-ca5b-429a-a05a-a44c4a537313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_mai_lesz_Orban_torok_peldakepenek_legnehezebb_valasztasa","timestamp":"2018. június. 24. 09:28","title":"A mai lesz Orbán török példaképének legnehezebb választása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem „a keresztény kultúra védelme” is.","shortLead":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem...","id":"201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b68a0-9966-4d3a-b66e-6cafc5e03516","keywords":null,"link":"/itthon/201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Leckét kapott a Fidesz keresztény kultúrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Első fokon három és féléves börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság Liviu Dragneát, Románia erős emberét. Az ok: a kormánypárt két munkatársát a gyermekvédelmi hivatal alkalmazta- papíron. A politikus még fellebbezhet.","shortLead":"Első fokon három és féléves börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság Liviu Dragneát, Románia erős emberét. Az ok...","id":"20180623_Harom_az_illiberalis_nepvezer_regionkban_Brusszel_szemeben_ok_azok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49feaa-e9da-406f-928e-51290f4967b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Harom_az_illiberalis_nepvezer_regionkban_Brusszel_szemeben_ok_azok","timestamp":"2018. június. 23. 11:22","title":"Három az illiberális népvezér régiónkban? Brüsszel szemében ők azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatjuk a térképet","shortLead":"Mutatjuk a térképet","id":"20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26eb87d5-0c2a-4837-9d70-8873bc6ee14f","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","timestamp":"2018. június. 23. 09:59","title":"Éjszakai múzeumbuszok a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]