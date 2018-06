Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","shortLead":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","id":"20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790061a-af9a-46e8-a99c-10cde28c72ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","timestamp":"2018. június. 22. 14:13","title":"Varga Mihály elutasítja, hogy baj lenne a magyar ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","shortLead":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","id":"20180623_rurik_gislason_izland_futball","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea7717-84f7-4dcc-9ff4-918450517c30","keywords":null,"link":"/elet/20180623_rurik_gislason_izland_futball","timestamp":"2018. június. 23. 15:05","title":"Nem foglalkozik a sztársággal az izlandi szívtipró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra elindította a válási procedúrát Hosszú Katinka és Shane Tusup – írja kettejük egyik közeli ismerősére hivatkozva a Blikk. A háromszoros olimpiai bajnok úszó és amerikai edző-férje komoly vagyonon osztozkodik. ","shortLead":"Újra elindította a válási procedúrát Hosszú Katinka és Shane Tusup – írja kettejük egyik közeli ismerősére hivatkozva...","id":"20180622_folytatodik_hosszu_es_tusup_valasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5ff328-6135-4ed5-88e8-5e5d758e61e5","keywords":null,"link":"/elet/20180622_folytatodik_hosszu_es_tusup_valasa","timestamp":"2018. június. 22. 15:45","title":"Folytatódik Hosszú és Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700f4148-e38a-4717-b1d3-5f78ad3d6a1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccseket, szép akciókat és összesen 13 gólt hozott a labdarúgó-világbajnokság tizedik napja. Belgium és Mexikó is nagy lépést tett a továbbjutás felé, a német válogatott pedig óriási fordítással megmenekült.","shortLead":"Izgalmas meccseket, szép akciókat és összesen 13 gólt hozott a labdarúgó-világbajnokság tizedik napja. Belgium és...","id":"20180623_dramai_nemet_forditas_tanari_belgak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=700f4148-e38a-4717-b1d3-5f78ad3d6a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e1cc5-f634-440c-9283-ded1c643d97a","keywords":null,"link":"/sport/20180623_dramai_nemet_forditas_tanari_belgak","timestamp":"2018. június. 24. 00:08","title":"Drámai német fordítás, tanítani való belga foci a vb 10. napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","shortLead":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","id":"20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75a9465-5d24-45d3-92c7-69eabe1ec4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","timestamp":"2018. június. 22. 10:43","title":"Olcsón akarták megúszni Hitler szülőházának kisajátítását - most fizethetnek négyszer annyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02","c_author":"","category":"sport","description":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés előtt váltsák le Jorge Sampaoli szövetségi kapitányt. Egyben az valószínűnek tűnik, hogy a az oroszországi vébé után a jelenlegi csapat nagy része visszavonul a válogatottságtól.","shortLead":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés...","id":"20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d408f-0d0b-4c02-8e21-cee0d0074a85","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. június. 22. 12:46","title":"Az argentin válogatott tagjai azonnal leváltanák a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74e624-dbd1-495e-886a-b3745237f24e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órája, hogy a first lady szerencsétlenül mellényúlt, amikor dzsekit választott a texasi gyűjtőpontra való utazásához. Melania Trump \"Engem tényleg nem érdekel\"-feliratú kabátjából azonnal mém lett. ","shortLead":"Pár órája, hogy a first lady szerencsétlenül mellényúlt, amikor dzsekit választott a texasi gyűjtőpontra való...","id":"20180622_Uzenofelulet_lett_Melania_Trump_hirhedt_kabatjabol__memek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed74e624-dbd1-495e-886a-b3745237f24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946550c-71e9-43ab-b6a2-51a4ddbe0884","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Uzenofelulet_lett_Melania_Trump_hirhedt_kabatjabol__memek","timestamp":"2018. június. 22. 10:38","title":"Üzenőfelület lett Melania Trump hírhedt kabátjából – mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea80faba-6e09-4850-afee-a29d413898fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nigéria–Izland 2-0","shortLead":"Nigéria–Izland 2-0","id":"20180622_Nigeria_ataludt_egy_felidot_majd_nagyot_jatszva_legyozte_Izlandot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea80faba-6e09-4850-afee-a29d413898fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fc631b-9bb8-4965-9f62-e7d9d7140d6f","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Nigeria_ataludt_egy_felidot_majd_nagyot_jatszva_legyozte_Izlandot","timestamp":"2018. június. 22. 18:56","title":"Nigéria átaludt egy félidőt, majd nagyot játszva legyőzte Izlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]