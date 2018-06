Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La Celeste számít valamivel esélyesebbnek, hogy míg Luis Suárez és társai nem nagyon találják góllövő cipőjüket – Szaúd-Arábia és Egyiptom ellen is sovány góllal győztek –, az orosz válogatott két meccsen összesen nyolcszor vette be ellenfele kapuját. A döntetlen Oroszországnak kedvezne: míg mindkét csapat hat ponttal áll az A csoport továbbjutó helyein, a szbornaja gólaránya sokkal jobb. Volgográdban közben az Egyiptom-Szaúd-Arábia kiesési rangadót játsszák le. A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La Celeste számít valamivel esélyesebbnek, hogy míg Luis Suárez és társai nem nagyon találják góllövő cipőjüket – Szaúd-Arábia és Egyiptom ellen is sovány góllal győztek –, az orosz válogatott két meccsen összesen nyolcszor vette be ellenfele kapuját. A döntetlen Oroszországnak kedvezne: míg mindkét csapat hat ponttal áll az A csoport továbbjutó helyein, a szbornaja gólaránya sokkal jobb. Volgográdban közben az Egyiptom-Szaúd-Arábia kiesési rangadót játsszák le. 2018. június. 25. 12:30 Végjáték az A-csoportban: tulajdonképpen mitől is annyira erősek az oroszok? És kérnénk mi belőle? Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie a közéletből, ahogyan ez még az "éretlen demokráciákban" is ilyen esetben megtörténne. 2018. június. 23. 16:39 Román elnök: "Románia legnagyobb pártja egy bűnözőt segítő lobbicsoporttá alakul" Csíkszeredán fagypontközeli hőmérsékletet mértek hajnalban Helló, nyár. 2018. június. 24. 09:18 Csíkszeredán fagypontközeli hőmérsékletet mértek hajnalban A 2019-től érvényes változásokat (amelyeket még el kell fogadnia a parlamentnek) az Adózóna mutatta be.","shortLead":"A kisvállalati adó több szabálya is megváltozhat az új adótörvényekkel. A kisvállalati adó több szabálya is megváltozhat az új adótörvényekkel. A 2019-től érvényes változásokat (amelyeket még el kell fogadnia a parlamentnek) az Adózóna mutatta be. 2018. június. 25. 10:51 Nem ússzák meg a kisvállalatoknál, hogy új adószabályokat tanuljanak A Real Madrid meg akarja szerezni a francia válogatottal jelenleg az oroszországi futball-világbajnokságon szereplő Nabil Fekirt. 2018. június. 23. 22:43 Szemet vetett Fekirre a Real De nem a játékosok a futballbiznisz igazi haszonélvezői, hanem a befektetők, a klubtulajdonosok, a tv közvetítési jogokkal üzletelők és főképp a játékosügynökök. ","shortLead":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. A lengyel labdarúgó-válogatott támadója egyedül érezte magát a meccsen, amely megpecsételte a csapat sorsát az oroszországi focivébén. 2018. június. 25. 09:23 Megszólalt Lewandowski a lengyel égés után A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem a játékosok a futballbiznisz igazi haszonélvezői, hanem a befektetők, a klubtulajdonosok, a tv közvetítési jogokkal üzletelők és főképp a játékosügynökök. 2018. június. 24. 07:16 Bemutatjuk a focivilág milliárdos szuper tizenegyét, egy focista sincs közöttük Egy olvasója küldött képet a 444.hu-nak a graffitiről, amely mellett ott díszeleg a Banksy felirat. 2018. június. 25. 10:26 Banksy festhette meg a vonatozó Orbánt a bulinegyedben