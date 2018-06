Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73690bb8-6020-4686-a587-902076ee8a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik telefontokgyártótól került ki egy renderelt kép, amelyik nagy valószínűséggel az idei LCD-kijelzős iPhone-t mutatja.","shortLead":"Az egyik telefontokgyártótól került ki egy renderelt kép, amelyik nagy valószínűséggel az idei LCD-kijelzős iPhone-t...","id":"20180625_renderelt_kep_lcd_kijelzos_iphone_2018_as_modell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73690bb8-6020-4686-a587-902076ee8a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c27e53-43e7-45a0-8c1c-240cc310c345","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_renderelt_kep_lcd_kijelzos_iphone_2018_as_modell","timestamp":"2018. június. 25. 11:03","title":"Lehet, hogy így fog kinézni az idei olcsóbb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa07321-5483-431e-bb2d-cb4bdfa7db04","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Megnőtt az esélye egy újabb komoly kiigazításnak vagy a világgazdasági növekedés lassulásának – véli Keishi Hotsuki, a Morgan Stanley befektetési bank kockázatkezelési igazgatója.","shortLead":"Megnőtt az esélye egy újabb komoly kiigazításnak vagy a világgazdasági növekedés lassulásának – véli Keishi Hotsuki...","id":"201825__keishi_hotsuki__akockazatokrol_es_kezelesukrol__profi_pesszimista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa07321-5483-431e-bb2d-cb4bdfa7db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fab437a-77bb-4ff3-8011-3a628084dbf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201825__keishi_hotsuki__akockazatokrol_es_kezelesukrol__profi_pesszimista","timestamp":"2018. június. 24. 10:30","title":"\"Azért fizetnek, hogy kicsit pesszimista legyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efec8f4-a03f-42c9-8641-68f0337872f8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jurassic World: Bukott birodalomra vettek jegyet a legtöbben az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, 150 millió dollárért.","shortLead":"A Jurassic World: Bukott birodalomra vettek jegyet a legtöbben az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, 150 millió...","id":"20180624_Amerikaban_mindent_vittek_a_dinoszauruszok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8efec8f4-a03f-42c9-8641-68f0337872f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048103f3-63dc-4a51-9f98-ad8f4a73939c","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Amerikaban_mindent_vittek_a_dinoszauruszok","timestamp":"2018. június. 24. 19:21","title":"Amerikában mindent vittek a dinoszauruszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A celebek mellett céges profilok uralják az Instát, de utóbbiaknak bőven mit tanulnia a celebektől. A befektetés kifizetődhet, mivel a felhasználók 83 százaléka szerint vásárláskor befolyásoló erővel hat rá az Instagramon látott branded tartalom.","shortLead":"A celebek mellett céges profilok uralják az Instát, de utóbbiaknak bőven mit tanulnia a celebektől. A befektetés...","id":"20180625_Ezert_erdemes_a_kkvnek_Instagramprofilt_kesziteni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe69a07-dc98-4ccd-a07b-909985fac188","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180625_Ezert_erdemes_a_kkvnek_Instagramprofilt_kesziteni","timestamp":"2018. június. 25. 12:02","title":"Insta-celebekkel pörgetheti fel a kkv-je forgalmát, ha megfogadja ezeket a tippeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben Emmanuel Macron. Ezt a francia államfő a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel lezajlott tárgyalásai után rendezett közös, párizsi sajtótájékoztatón jelentette ki.","shortLead":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben...","id":"20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4182cb-d1b2-4059-9ed7-73e7e15b05bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","timestamp":"2018. június. 23. 18:57","title":"Macron nevet nem mondott, de Orbánnak is üzent, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég felújításról, korszerűsítésről és 30 éves garanciáról beszél.","shortLead":"A cég felújításról, korszerűsítésről és 30 éves garanciáról beszél.","id":"20180624_Metrogate_a_BKV_szerint_igenis_felujitott_szerelvenyek_jottek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b527e4-6cdd-47db-a5f9-d58ca339bd4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Metrogate_a_BKV_szerint_igenis_felujitott_szerelvenyek_jottek","timestamp":"2018. június. 24. 18:06","title":"Metrógate: a BKV szerint igenis felújított szerelvények jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári zenei gigarendezvényeknek.","shortLead":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári...","id":"20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a3fe3-3ef6-4988-8113-284a25fde8e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","timestamp":"2018. június. 24. 07:45","title":"Ahová a zenészek is bulizni járnak: ilyen volt az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos, édesanyja háztartásbeliként nevelte fivérével együtt. „A középiskolában a matematika és a fizika ment jól, de a társadalmi kérdések iránti érdeklődés erősebbnek bizonyult” – adja magyarázatát Dóra, miért az ELTE politológia szakára iratkozott be.","shortLead":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos...","id":"20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efab7c28-6059-42b6-93e9-754412812578","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","timestamp":"2018. június. 24. 07:39","title":"Dúró Dóra a Jobbik sikereiről írta diplomamunkáját, de mit ír ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]