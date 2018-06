Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La Celeste számít valamivel esélyesebbnek, hogy míg Luis Suárez és társai nem nagyon találják góllövő cipőjüket – Szaúd-Arábia és Egyiptom ellen is sovány góllal győztek –, az orosz válogatott két meccsen összesen nyolcszor vette be ellenfele kapuját. A döntetlen Oroszországnak kedvezne: míg mindkét csapat hat ponttal áll az A csoport továbbjutó helyein, a szbornaja gólaránya sokkal jobb. Volgográdban közben az Egyiptom–Szaúd-Arábia kiesési rangadót játsszák le. ","shortLead":"A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La...","id":"20180625_A_nap_meccse_tulajdonkeppen_mitol_is_annyira_erosek_az_oroszok_Es_kernenk_mi_belole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb6464-619c-4a9d-834e-6e93c5501dd9","keywords":null,"link":"/sport/20180625_A_nap_meccse_tulajdonkeppen_mitol_is_annyira_erosek_az_oroszok_Es_kernenk_mi_belole","timestamp":"2018. június. 25. 12:30","title":"Végjáték az A-csoportban: tulajdonképpen mitől is annyira erősek az oroszok? És kérnénk mi belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre hangosabban ketyeg az EU-s atombomba: az EP illetékes szakbizottsága elfogadta a magyarországi különjelentést.","shortLead":"Egyre hangosabban ketyeg az EU-s atombomba: az EP illetékes szakbizottsága elfogadta a magyarországi különjelentést.","id":"20180625_LIBE_bizottsag_elfogadas_kulonjelentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b153ec-1fdb-4dc9-ad2b-d75a15b7a08b","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_LIBE_bizottsag_elfogadas_kulonjelentes","timestamp":"2018. június. 25. 15:21","title":"Elfogadta a Magyarországot elítélő jelentést az EP LIBE-bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette győzelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök a nem hivatalos eredmények alapján a vasárnapi elnökválasztáson. Bülent Tezcan, a legfőbb ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) szóvivője szerint az elnökválasztás nem dőlt el az első fordulóban.","shortLead":"Bejelentette győzelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök a nem hivatalos eredmények alapján a vasárnapi...","id":"20180624_Erdogan_bejelentette_gyozelmet_az_allamfovalasztason_az_ellenzek_ezt_vitatja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84840ec4-527a-4e6e-82f4-0f356d848baa","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_bejelentette_gyozelmet_az_allamfovalasztason_az_ellenzek_ezt_vitatja","timestamp":"2018. június. 24. 22:46","title":"Erdogan bejelentette győzelmét az államfőválasztáson, az ellenzék ezt vitatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","shortLead":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","id":"20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0eb7f3b-b437-4de9-9033-b6366d7abc23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2018. június. 24. 13:24","title":"A gyorséttermi fogyasztáson nagyon látszik, hogy jobban keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban. Az első adás már lement, és amit mutattak, azt valószínűleg soha nem felejtik el a nézők.","shortLead":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban...","id":"20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07de7d0-6a46-49bc-8f67-03341560b832","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","timestamp":"2018. június. 25. 09:03","title":"Egészen elképesztő időjárás-jelentést talált ki egy amerikai csatorna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a vasárnapi előrehozott államfő- és parlamenti választáson a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által ismertetett részeredmény szerint.","shortLead":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban...","id":"20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b5303-5c3a-42f5-9422-e0b7cc9eae19","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","timestamp":"2018. június. 24. 21:16","title":"Erdogan már az első körben nyerhet, de pártja elveszítette abszolút parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6fde0e-1109-4f6d-a017-20fa231bf0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Rákóczi-szabadságharc idejéből származó több mint negyven ágyúgolyót találtak a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei pénteken a szolnoki vár feltárása során a Szolnoki Művésztelepen.","shortLead":"A Rákóczi-szabadságharc idejéből származó több mint negyven ágyúgolyót találtak a szolnoki Damjanich János Múzeum...","id":"20180625_kulonleges_lelet_bukkant_elo_a_rakoczi_szabadsagharc_idejebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6fde0e-1109-4f6d-a017-20fa231bf0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438553c5-29c8-48e2-a1cb-21bd01ab660c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_kulonleges_lelet_bukkant_elo_a_rakoczi_szabadsagharc_idejebol","timestamp":"2018. június. 25. 13:33","title":"Különleges lelet bukkant elő a Rákóczi-szabadságharc idejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7899b9a-8106-4146-a343-075ed77a8436","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még alacsony a feldolgozottság mind az elnök-, mind a parlamenti választás adataiban, de a trend már jól látszik. ","shortLead":"Még alacsony a feldolgozottság mind az elnök-, mind a parlamenti választás adataiban, de a trend már jól látszik. ","id":"20180624_Torok_valasztasok_egyelore_Erdogan_vezet_mindket_fronton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7899b9a-8106-4146-a343-075ed77a8436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f216885-e27b-4186-96bc-41d59aec740d","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Torok_valasztasok_egyelore_Erdogan_vezet_mindket_fronton","timestamp":"2018. június. 24. 18:34","title":"Török választások: egyelőre Erdogan vezet mindkét fronton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]