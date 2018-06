Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden évben több tízezren halnak meg úgy, hogy az elkerülhető lett volna.","shortLead":"Minden évben több tízezren halnak meg úgy, hogy az elkerülhető lett volna.","id":"20180630_Egyetlen_szam_amely_mutatja_mekkora_baj_van_a_magyar_egeszsegugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0677c3-c94f-4b7d-a35e-be43ca3c332d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180630_Egyetlen_szam_amely_mutatja_mekkora_baj_van_a_magyar_egeszsegugyben","timestamp":"2018. június. 30. 16:01","title":"Egyetlen szám, amely mutatja, mekkora baj van a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6fdcd5-061a-4d9d-b3f9-4b1a81ab42e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ki-ki meccseket hozott az utolsó csoportkör utolsó napja, igazán nagy meglepetés viszont nem született. A lengyelek az utolsó mérkőzésükön megtréfálták a japánokat, akik azonban a kevesebb sárgalapjuknak köszönhetően így is továbbjutottak. Este a gigászok küzdelmét vártuk, de Anglia nyolc, Belgium kilenc helyen változtatott az alapcsapatához képest. Végül utóbbi húzta be a csoportelsőséget. Ez volt az oroszországi vb 15. napja.","shortLead":"Ki-ki meccseket hozott az utolsó csoportkör utolsó napja, igazán nagy meglepetés viszont nem született. A lengyelek...","id":"20180628_Megvan_a_2500_vbgol_no_meg_a_tizenhat_tovabbjuto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d6fdcd5-061a-4d9d-b3f9-4b1a81ab42e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c36797c-1ead-4507-be54-0e73e7c4f131","keywords":null,"link":"/sport/20180628_Megvan_a_2500_vbgol_no_meg_a_tizenhat_tovabbjuto","timestamp":"2018. június. 28. 22:51","title":"Megvan a 2500. vb-gól és a tizenhat továbbjutó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"itthon","description":"A mai ellenzék észre sem vette, hogy maga asszisztált legjobban két dologhoz: a nagypárti Fidesz létrejöttéhez és az ellenzéki szétaprózottsághoz. Vélemény.","shortLead":"A mai ellenzék észre sem vette, hogy maga asszisztált legjobban két dologhoz: a nagypárti Fidesz létrejöttéhez és...","id":"20180629_Csizmadia_Ervin_Miert_szunt_meg_valtogazdalkodas_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abaf69ff-a0ed-41bd-b720-998291750ed1","keywords":null,"link":"/itthon/20180629_Csizmadia_Ervin_Miert_szunt_meg_valtogazdalkodas_Magyarorszagon","timestamp":"2018. június. 29. 14:20","title":"Csizmadia Ervin: Miért szűnt meg váltógazdálkodás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10975edf-6c30-4f73-a205-a35ad56f3973","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Lehet tippelni, hányszor mondanak tósztot így a focivébé idején Oroszországban. Mert tószt nélkül inni részegeskedés, tószttal inni viszont becsületes munka, tartja a bölcs orosz. Lehet csak a vodkára gondolni, de mi inkább úgy véltük, tósztot mondunk minden idők nagy kevercseire. Mert koktélozni is más, ha a sztoriba is „belekortyolunk”.","shortLead":"Lehet tippelni, hányszor mondanak tósztot így a focivébé idején Oroszországban. Mert tószt nélkül inni részegeskedés...","id":"20180620_Koktelok_korrol_korra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10975edf-6c30-4f73-a205-a35ad56f3973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3916cf49-b9e5-4038-ba12-9461372b032d","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Koktelok_korrol_korra","timestamp":"2018. június. 29. 09:08","title":"Koktélok korról korra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tisza után a Duna mellékfolyóiban, az Ipolyban és a Rábában is kimutatták a jelenlétét. ","shortLead":"A Tisza után a Duna mellékfolyóiban, az Ipolyban és a Rábában is kimutatták a jelenlétét. ","id":"20180629_ujabb_folyoinkban_talaltak_mikromuanyagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ce1568-835e-49b1-b8d9-edff41a3c192","keywords":null,"link":"/tudomany/20180629_ujabb_folyoinkban_talaltak_mikromuanyagot","timestamp":"2018. június. 29. 11:57","title":"Újabb folyóinkban találtak mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesla papírjai után most a tőzsdére készülő Xiaomi részvényeiből vásárolt be a milliárdos.","shortLead":"A Tesla papírjai után most a tőzsdére készülő Xiaomi részvényeiből vásárolt be a milliárdos.","id":"20180629_Soros_bevasarolt_egy_mobilgyarto_papirjaibol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcee23de-c8f4-44d3-9b39-42f0325022a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180629_Soros_bevasarolt_egy_mobilgyarto_papirjaibol","timestamp":"2018. június. 29. 11:57","title":"Soros bevásárolt egy mobilgyártó papírjaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44fd70d-800f-427f-a68d-3ce977127666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein magyar gyökereiről mesél, és az itteniek vendégszeretetéről áradozik.","shortLead":"David B. Cornstein magyar gyökereiről mesél, és az itteniek vendégszeretetéről áradozik.","id":"20180629_videoban_mutatkozott_be_az_uj_amerikai_nagykovet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44fd70d-800f-427f-a68d-3ce977127666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352ecee-dfbb-4f17-8ad7-9192402acc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180629_videoban_mutatkozott_be_az_uj_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. június. 29. 13:22","title":"Videóban mutatkozott be az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2b96c2-03fb-44d9-8c87-5cace61089e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belga válogatott szövetségi kapitánya nem foglalkozik vele, hogy sokak szerint a nehezebb ágra került csapata az oroszországi világbajnokság kieséses szakaszában.","shortLead":"A belga válogatott szövetségi kapitánya nem foglalkozik vele, hogy sokak szerint a nehezebb ágra került csapata...","id":"20180629_belga_tovabbjutas_nehezebb_ag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2b96c2-03fb-44d9-8c87-5cace61089e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304bc70-568c-430a-bb98-47ec9c0798a6","keywords":null,"link":"/sport/20180629_belga_tovabbjutas_nehezebb_ag","timestamp":"2018. június. 29. 11:01","title":"Ide nekünk az oroszlánt is – mondják a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]