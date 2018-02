[{"available":true,"c_guid":"0a21f698-f3d1-479e-96da-c5a8c2f73575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is érdeklődik a telekommunikációs szektor iránt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt. Erről a társaság elnök-vezérigazgatója, a felcsúti milliárdos jobbkezeként ismert Jászai Gellért beszélt az Inforádió Aréna című műsorának.","shortLead":"Továbbra is érdeklődik a telekommunikációs szektor iránt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt. Erről a társaság elnök-vezérigazgatója, a felcsúti milliárdos jobbkezeként ismert Jászai Gellért beszélt az Inforádió Aréna című műsorának.
2018. február. 16. 09:17
Mészáros egyik embere kimondta: ha eladó, tényleg érdekli őket a Telenor

Egyetlen hónap alatt négy 35 és 45 év közötti, tapasztalt bíró jelentette be a lemondását a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – értesült a hvg.hu. Ha az elvándorlás ilyen tempóban folytatódik, az lassan rendkívüli helyzetet teremthet az ítélkezésben.
2018. február. 16. 06:30
Menekülnek a bírák az ország legnagyobb bíróságáról

Növelt létszámú szakértői állománnyal készül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az új európai adatvédelmi rendelet hatálybalépésére – a hatóság elnöke erről egy szakmai konferencián beszélt.
2018. február. 15. 13:25
Péterfalvi: Egységes európai adatvédelem jön

A vaddisznók már behurcolhatták Ukrajnából az afrikai sertéspestis vírusát, bár a hatóságok ezt cáfolják.
2018. február. 15. 14:19
Nincs az a kerítés, ami megállíthatná a határon a sertéspestist

Felfedezték maguknak az üdülőövezeteket és zártkerteket a nagyvárosok megdrágult lakáspiacáról kiszoruló kispénzű vevők. Még Budapest környékén is lehet 5 millió forint alatt lakható vagy azzá tehető ingatlant vásárolni.
2018. február. 16. 11:04
Zártkertekbe és üdülőövezetekbe szorulnak a kispénzű vevők az elszálló budapesti árak miatt

Patyi András nem érti, miért beszél az ellenzék annyit a visszalépésekről, hát nem győzni szeretne mindenki? Hasonló szellemiségben nyilatkozott a rengeteg induló pártról is.
2018. február. 16. 10:42
Az NVB elnöke: nem kötelező érvényű az ellenzéket kiborító visszaléptetési jogértelmezés

A NÉBIH honlapján figyelmeztet a veszélyre.
2018. február. 16. 13:07
A DM-be is érkezett a gluténmentes kukoricachipsből, ami tele van gluténnel

Az elmúlt 16 év adatai megdöbbentették a kutatókat. A súlyosan veszélyeztetett állatok élőhelyveszteségének egyik jól ismert oka az élelmiszeripari termékek sokaságában előforduló pálmaolaj.
2018. február. 16. 10:57
Több mint 100 000 orangutánt öltek meg Borneón 