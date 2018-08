Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter ezért Milánóban fog egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. A találkozóra a következő napokban kerül sor. ","shortLead":"Az olasz belügyminiszter ezért Milánóban fog egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. A találkozóra a következő napokban...","id":"20180824_Orbannal_akarja_kidolgozni_az_uj_migracios_szabalyokat_Matteo_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a71508-b3df-47f8-8150-5be063963642","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Orbannal_akarja_kidolgozni_az_uj_migracios_szabalyokat_Matteo_Salvini","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:02","title":"Orbánnal akarja kidolgozni az új migrációs szabályokat Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa390d3-b396-42dd-ab49-4340a7a19ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyinál is több új névtábla kerülhet ki az utcákra. ","shortLead":"Tucatnyinál is több új névtábla kerülhet ki az utcákra. ","id":"20180824_Johet_a_Turbolya_koz_es_a_Vizimenta_utca_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa390d3-b396-42dd-ab49-4340a7a19ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f992a-57ee-46fb-b3d9-16dac8d3d8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Johet_a_Turbolya_koz_es_a_Vizimenta_utca_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:04","title":"Jöhet a Turbolya köz és a Vizimenta utca Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig – a hátralévő futamokon is számíthat Isten teljes körű támogatására. A Mercedes világbajnoka egyre többet beszél vallásosságáról, és bár néha zavarba ejtő a kitárulkozása, a főnöke örül, hogy van miből erőt merítenie. Végül is a világbajnoki címért indul harcba, és épp szárnyal – istennek hála persze.","shortLead":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig...","id":"20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cbd97-180d-40c1-ab4f-e5755a6a7026","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:30","title":"Furcsa dopping a vallás, de működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79d3ea2-9971-4e91-ab98-856e7187336c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018-ban mindössze három (3) darabot adtak el a Tata indiai óriáscég által gyártott Nano típusú autóból. Ezzel a szánalmas mérleggel a Tata be is fejezte ezt a szerencsétlen kalandot, amit tíz éve az induláskor, a 2000-es évek egyik legnagyobb biznisziének vélt. ","shortLead":"2018-ban mindössze három (3) darabot adtak el a Tata indiai óriáscég által gyártott Nano típusú autóból. Ezzel...","id":"20180824_Kimult_a_vilag_legolcsobb_felmillio_forintos_autoja_a_kutyanak_sem_kellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a79d3ea2-9971-4e91-ab98-856e7187336c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a42937-7870-497b-9dce-711acccda7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Kimult_a_vilag_legolcsobb_felmillio_forintos_autoja_a_kutyanak_sem_kellett","timestamp":"2018. augusztus. 24. 11:47","title":"Kimúlt a világ legolcsóbb, félmillió forintos autója, a kutyának sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385b597-de07-4020-a796-7bdb6587c863","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vesztegetési ügyben tart az eljárás.","shortLead":"Vesztegetési ügyben tart az eljárás.","id":"20180823_Magyarorszag_nem_adja_ki_Hernadi_Zsoltot_a_horvatoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5385b597-de07-4020-a796-7bdb6587c863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06540ae-51a0-46e8-a2c0-3b8b39d9d0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Magyarorszag_nem_adja_ki_Hernadi_Zsoltot_a_horvatoknak","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:31","title":"Magyarország nem adja ki Hernádi Zsoltot a horvátoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körforgalmat építenek az autópálya szigetszentmiklósi csomópontjánál, szeptember végéig nem lehet majd arra autózni. A lezárás most vasárnaptól érvényes. ","shortLead":"Körforgalmat építenek az autópálya szigetszentmiklósi csomópontjánál, szeptember végéig nem lehet majd arra autózni...","id":"20180823_Hetekre_lezarjak_az_M0as_egyik_forgalmas_csomopontjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c921be1e-4a7b-44fe-997d-2f8752eaae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_Hetekre_lezarjak_az_M0as_egyik_forgalmas_csomopontjat","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:20","title":"Hetekre lezárják az M0-s egyik forgalmas csomópontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő két bajnoki fordulóban nem az olasz védi a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának kapuját.","shortLead":"A következő két bajnoki fordulóban nem az olasz védi a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának kapuját.","id":"20180824_kispadra_ultettek_buffont_a_psgnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfec9c-1156-4a61-bbee-b878d5e87bf4","keywords":null,"link":"/sport/20180824_kispadra_ultettek_buffont_a_psgnel","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:21","title":"Kispadra ültették Buffont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvan a megegyezés.","shortLead":"Megvan a megegyezés.","id":"20180823_Nem_sztrajkolnak_tobbet_a_Ryanair_pilotai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe24d40a-4e53-4e70-ba6f-9c1a0da69df7","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Nem_sztrajkolnak_tobbet_a_Ryanair_pilotai","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:05","title":"Nem sztrájkolnak többet a Ryanair pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]