Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap az énekesnő példájával ábrázolta, mennyire balliberális túlsúly van a popzenében. Tóth Vera nem kér ebből, mint mondja, soha nem politizált, nem akar részt venni ebben a kultúrharcos csatatérben. \r

\r

","shortLead":"A kormánylap az énekesnő példájával ábrázolta, mennyire balliberális túlsúly van a popzenében. Tóth Vera nem kér ebből...","id":"20180825_Ne_irjak_a_nevemet_a_harci_zaszlora__Toth_Vera_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64744ff2-3aeb-434a-83cb-0e34f094da97","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ne_irjak_a_nevemet_a_harci_zaszlora__Toth_Vera_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:40","title":"Ne írják a nevemet a harci zászlóra - Tóth Vera visszaszólt a Magyar Időknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő két bajnoki fordulóban nem az olasz védi a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának kapuját.","shortLead":"A következő két bajnoki fordulóban nem az olasz védi a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának kapuját.","id":"20180824_kispadra_ultettek_buffont_a_psgnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f916ce8-3f91-447e-b10c-80b376ee40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfec9c-1156-4a61-bbee-b878d5e87bf4","keywords":null,"link":"/sport/20180824_kispadra_ultettek_buffont_a_psgnel","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:21","title":"Kispadra ültették Buffont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is súlyosbítják. Olvasónk küldte be a mostani állapotokat.\r

\r

","shortLead":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is...","id":"20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff91a30-1c8d-480c-bbc3-ff4e36c8ffa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:15","title":"Újabb gigadugó Siófok előtt az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Legyen nagy, kerüljön sokba, a szakmai tartalom majd menet közben kialakul – így indulnak neki a fővárosi centrumkórházak tervezésének. ","shortLead":"Legyen nagy, kerüljön sokba, a szakmai tartalom majd menet közben kialakul – így indulnak neki a fővárosi...","id":"201834__fovarosi_centrumkorhazak__tervpalyazat__zavaros_elkepzelesek__szuper_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8449ee-b1b2-49b3-ac94-a530d3177ebb","keywords":null,"link":"/itthon/201834__fovarosi_centrumkorhazak__tervpalyazat__zavaros_elkepzelesek__szuper_lesz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:00","title":"Ezer sebből vérzik a budapesti szuperkórházak tervpályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak az éjszaka közepén kellett kimenekülniük az épületekből.","shortLead":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak...","id":"20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17def460-19fb-4062-84a9-5396ee4e1885","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:04","title":"Villámcsapás miatt kapott lángra több ház csütörtök éjjel, 16-an lettek hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben pszichoszomatikus betegségek jöhetnek elő – tapasztalta az aneszteziológus-pszichoterapeuta, Jakubovits Edit. Interjú.","shortLead":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben...","id":"201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac1457-9066-42c3-82b5-9d138f762d7a","keywords":null,"link":"/elet/201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:30","title":"Már az csodákat tehet, ha napi tíz percre \"kettesben marad\" magával az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","shortLead":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","id":"20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0988a-3e3d-4e2f-878c-21dee57ac87b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:28","title":"Jó lesz az idei szőlőtermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar rögtön a 13-szoros Grand Slam-bajnokkal kezd a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.","shortLead":"A magyar rögtön a 13-szoros Grand Slam-bajnokkal kezd a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.","id":"20180824_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc461a82-7d16-492d-a7d2-701351f702a8","keywords":null,"link":"/sport/20180824_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:01","title":"Fucsovics: Csak Djokovicnak van veszítenivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]