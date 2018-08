Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","shortLead":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","id":"20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0ea39b-6ec1-4278-8a2a-852ca0a9970d","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:21","title":"A nézőket nem zavarta, hogy a fő fellépő lemondta a koncertet – így is teltházas a SZIN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter ezért Milánóban fog egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. A találkozóra a következő napokban kerül sor. ","shortLead":"Az olasz belügyminiszter ezért Milánóban fog egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. A találkozóra a következő napokban...","id":"20180824_Orbannal_akarja_kidolgozni_az_uj_migracios_szabalyokat_Matteo_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a71508-b3df-47f8-8150-5be063963642","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Orbannal_akarja_kidolgozni_az_uj_migracios_szabalyokat_Matteo_Salvini","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:02","title":"Orbánnal akarja kidolgozni az új migrációs szabályokat Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Dulles nemzetközi repülőtéren elsők között vezették be a biometrikus azonosításra alkalmas arcfelismerő technológiát. És milyen jól tették: három nappal azután, hogy üzembe helyezték, el is csípték az első szélhámost. ","shortLead":"A Washington Dulles nemzetközi repülőtéren elsők között vezették be a biometrikus azonosításra alkalmas arcfelismerő...","id":"20180824_washington_dulles_nemzetkozi_repuloter_arcfelismero_szoftver_technologia_hamis_utlevel_hatarorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c055de0e-c492-4a33-906e-808f063c9fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_washington_dulles_nemzetkozi_repuloter_arcfelismero_szoftver_technologia_hamis_utlevel_hatarorseg","timestamp":"2018. augusztus. 24. 13:30","title":"Pillanatok alatt kiszúrta a hamis útlevéllel érkező utast a reptéri arcfelismerő Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c599ece7-26d6-4747-a58a-2e23c79fa2aa","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Napjaink két legizgalmasabb telefonjának jellemzőit \"kölcsönvéve\" alkotta meg vadonatúj készülékét a Motorola, amelyről még a Google képkeresős algoritmusa is azt hitte, hogy az Apple telefonjáról van szó.","shortLead":"Napjaink két legizgalmasabb telefonjának jellemzőit \"kölcsönvéve\" alkotta meg vadonatúj készülékét a Motorola, amelyről...","id":"20180824_huawei_p20_pro_iphone_x_motorola_p30_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c599ece7-26d6-4747-a58a-2e23c79fa2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2fbf5d-f0ef-4a0f-b195-ebdb42d633f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_huawei_p20_pro_iphone_x_motorola_p30_mobiltelefon","timestamp":"2018. augusztus. 24. 11:03","title":"Tudja, mi lesz, ha keresztezzük az iPhone X-et a Huawei P20 Próval? A Motorola megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak az éjszaka közepén kellett kimenekülniük az épületekből.","shortLead":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak...","id":"20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17def460-19fb-4062-84a9-5396ee4e1885","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:04","title":"Villámcsapás miatt kapott lángra több ház csütörtök éjjel, 16-an lettek hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő motoros életét vesztette.","shortLead":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő...","id":"20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06e6b7-9e44-43d4-810d-7bdfa4b68431","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 21:05","title":"Meghalt egy motoros az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Nyugat-Afrika előtti vizeken bukkantak a hajó nyomára, kalózok üthettek rajta.","shortLead":"A Nyugat-Afrika előtti vizeken bukkantak a hajó nyomára, kalózok üthettek rajta.","id":"20180824_Megtalaltak_a_Gabon_partjainal_eltunt_tartalyhajot_de_legenysegrol_semmit_sem_tudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a122a05-e61c-4363-bbc1-ff4c7dc160b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Megtalaltak_a_Gabon_partjainal_eltunt_tartalyhajot_de_legenysegrol_semmit_sem_tudni","timestamp":"2018. augusztus. 24. 07:46","title":"Megtalálták a Gabon partjainál eltűnt tartályhajót, de legénységről semmit sem tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ae519-2f91-4da2-9875-5a28769d0ff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak nemrég mosták le a rovásírásos feliratot, de valaki gyorsan pótolta.","shortLead":"Csak nemrég mosták le a rovásírásos feliratot, de valaki gyorsan pótolta.","id":"20180824_braille_iras_margit_hid_orban_egy_geci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74ae519-2f91-4da2-9875-5a28769d0ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b0d88-f409-412a-a9ad-641ebb5be815","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_braille_iras_margit_hid_orban_egy_geci","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:05","title":"Most Braille-írással fújták fel Simicska véleményét Orbánról a Margit hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]