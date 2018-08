Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihagyták ugyan a terjesztésből, ám épp a Google volt az, aki jelezte a Fortnite játék fejlesztőjének: óriási biztonsági rés tátong az androidos app telepítőjében.","shortLead":"Kihagyták ugyan a terjesztésből, ám épp a Google volt az, aki jelezte a Fortnite játék fejlesztőjének: óriási...","id":"20180827_fortnite_battle_royale_telepito_biztonsagi_res_google_play_aurhaz_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c796d0aa-ef13-4386-94bf-5d7d721a8e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_fortnite_battle_royale_telepito_biztonsagi_res_google_play_aurhaz_epic_games","timestamp":"2018. augusztus. 27. 00:03","title":"Ugye, ugye? Lehet, hogy jobb lett volna beengedni a Fortnite-ot a Google Playbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőtől kezdődően egyre több videó esetében futhatunk majd a YouTube-on olyan hirdetésekbe, melyeket nem lehet átugorni, így a kívánt videó megtekintéséhez a reklámot is muszáj lesz végignzni.","shortLead":"Hétfőtől kezdődően egyre több videó esetében futhatunk majd a YouTube-on olyan hirdetésekbe, melyeket nem lehet...","id":"20180827_youtube_video_reklam_hirdetes_atugrasa_gomb_nem_jelenik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e6ffc3-f124-4300-9b3a-865cf0acfa50","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_youtube_video_reklam_hirdetes_atugrasa_gomb_nem_jelenik_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:03","title":"Mától jönnek a YouTube-videók elé 15-20 mp-es reklámok, melyeket kötelező végignézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik határőrökkel Afganisztánban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik...","id":"20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546f9b6-bbb5-4e62-8d91-7dcdf6f7e0e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:17","title":"Tádzsik vagy orosz repülőgép bombázhatott az afgán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sínek mellett kell ülniük, miközben a 300 kilométeres sebességgel közlekedő szuperexpressz elhalad mellettük.","shortLead":"A sínek mellett kell ülniük, miközben a 300 kilométeres sebességgel közlekedő szuperexpressz elhalad mellettük.","id":"20180827_Hajmereszto_modszerrel_mutatjak_meg_a_japan_vasuti_karbantartoknak_hogy_milyen_fontos_munkat_vegeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80b991-cc02-410c-ba41-7a9c06fc66c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Hajmereszto_modszerrel_mutatjak_meg_a_japan_vasuti_karbantartoknak_hogy_milyen_fontos_munkat_vegeznek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:14","title":"Hajmeresztő módszerrel mutatják meg a japán vasúti karbantartóknak, hogy milyen fontos munkát végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját a RED, de már most láthatunk a mobilról néhány érdekes fotót.","shortLead":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját...","id":"20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b834176-7141-4fd7-81a3-823b57d074ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:03","title":"Fotók érkeztek: megvillantották a mobilt, ami holografikus kijelzőt kap majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség elleni bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431d4b03-ca99-4ddc-bec3-c5d6519239af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75346a51-7bba-4725-8903-74902c0a86bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_Magyar_Idok_rendesen_belerugott_a_halott_McCainbe","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"A Magyar Idők rendesen belerúgott a halott McCain-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]