[{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas sorok kígyóztak, bizonytalan utasok kérdezősködtek vasárnap a Liszt Ferenc repülőtár utasfelvételi pultjai előtt a fapados légitársaságok frissen bevezetett, illetve bevezetendő poggyászszabályzata miatt. ","shortLead":"Hatalmas sorok kígyóztak, bizonytalan utasok kérdezősködtek vasárnap a Liszt Ferenc repülőtár utasfelvételi pultjai...","id":"20180826_Poggyaszkaoszt_okozott_Ferihegyen_a_fapadosok_uj_csomagszabalyzata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824bdc9a-6e4b-4308-971c-34121b34289e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Poggyaszkaoszt_okozott_Ferihegyen_a_fapadosok_uj_csomagszabalyzata","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:55","title":"Poggyászkáoszt okozott Ferihegyen az új fapados csomagszabályzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8727b621-ee9c-4005-a16e-144ca444cc2e","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Sokszoros bocsánatkérésre kényszerült Jeremy Corbyn munkáspárti vezér, akinek az antiszemitizmus vádjával kell szembenéznie. És akkor ott van még a megjósolhatatlan kimenetelű Brexit, amellyel kapcsolatban hatalmas ellentétek feszítik a pártot.\r

","shortLead":"Sokszoros bocsánatkérésre kényszerült Jeremy Corbyn munkáspárti vezér, akinek az antiszemitizmus vádjával kell...","id":"201834__brit_munkaspart__jeremy_corbyn__antiszemita_vadak__tisztasagi_festes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8727b621-ee9c-4005-a16e-144ca444cc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2730e19a-138e-4627-9037-88ed33d02387","keywords":null,"link":"/vilag/201834__brit_munkaspart__jeremy_corbyn__antiszemita_vadak__tisztasagi_festes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:00","title":"Az antiszemitizmus bélyegét lemosni képtelen Munkáspártot szétszakíthatja a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket. Salvini kedden találkozik Orbán Viktorral.","shortLead":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket...","id":"20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53b753-29e6-4ec4-8ab5-95b224bab9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:15","title":"Emberrablás miatt nyomoztak Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddc4e0f-1aa3-4096-a021-fc83819a41d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy spanyol ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága.","shortLead":"Egy spanyol ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága.","id":"20180827_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_szabadon_adhato_veheto_a_bedolt_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ddc4e0f-1aa3-4096-a021-fc83819a41d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab678-3d9d-4789-8546-67bbb0e732f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_szabadon_adhato_veheto_a_bedolt_hitel","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:46","title":"Hidegzuhany a devizahiteleseknek: szabadon adható, vehető a bedőlt hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség elleni bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus egyház egyes tagjai által elkövetett visszaélésekért. Vatikán volt washingtoni nagykövete aközben azt követeli, hogy az egyházfő mondjon le, mert már öt évvel ezelőtt, a pápává választása óta tudott Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyéről.","shortLead":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus...","id":"20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9e90e-0249-4713-bdb5-a184674606ea","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:38","title":"Még egyszer bocsánatot kért a pápa a pedofil visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő motoros életét vesztette.","shortLead":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő...","id":"20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06e6b7-9e44-43d4-810d-7bdfa4b68431","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 21:05","title":"Meghalt egy motoros az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először az áramellátás szűnt meg, hétfőre pedig a vízszolgáltatásban is fennakadásokat tapasztaltak.","shortLead":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először...","id":"20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1469db5e-c13c-48b9-a7ef-f5a17ba5505a","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:13","title":"Víz és áram nélkül maradt a népszerű görög nyaralóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]