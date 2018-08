Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis a jövő évi French Openen már nem játszhat abban a híres fekete ruhájában a teniszezőnő, melyben az idei versenyt is megnyerte.","shortLead":"Legalábbis a jövő évi French Openen már nem játszhat abban a híres fekete ruhájában a teniszezőnő, melyben az idei...","id":"20180825_Jovore_mar_nem_jatszhat_fekete_testre_feszulos_ruhajaban_Serena_Williams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e851b2bf-8c56-4794-af84-dbf51190a2b5","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Jovore_mar_nem_jatszhat_fekete_testre_feszulos_ruhajaban_Serena_Williams","timestamp":"2018. augusztus. 25. 18:05","title":"Jövőre már nem játszhat fekete testre feszülős ruhájában Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","shortLead":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","id":"20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6566b-ac48-4371-a314-f72581c91c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:52","title":"Fluor Tomit is elérte a kultúrharc - beindult a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem mellesleg pedig nagyon drága.","shortLead":"Találtunk egy nemrégiben újonnan vásárolt orosz terepjárót, mely immár közel 5 évtizedes múltra tekint vissza. Nem...","id":"20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201050c4-0b14-441f-a180-982ea3a4b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374e47a-4860-471b-ba69-c6a0850b9bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_a_halhatatlan_szovjet_technika_kozel_50_eves_megis_vadonatuj_uazt_fotoztunk_retro_orosz_terepjaro_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:46","title":"A halhatatlan szovjet technika: közel 50 éves, mégis vadonatúj UAZ-t fotóztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","shortLead":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","id":"20180825_hegyeshalom_hataratlepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa9728-1a90-46c0-8d86-9cfdeac99e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_hegyeshalom_hataratlepes","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:28","title":"Egy órát kell várni Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról, a Chiron Divóról.","shortLead":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról...","id":"20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e61082-dbf3-460b-a9b4-e944d2eb541a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:36","title":"1500 lóerő, 380 km/h-s csúcsebesség: itt a Bugatti új szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak szintjén, de a tettek mást mutatnak. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak...","id":"20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2544b31-815a-4b2e-b44d-215806db4c21","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:30","title":"Orbán tervei szerint készül mindenki az őszi szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1b50fe-2d6b-4bbb-bba5-3ac0ac173006","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Önmagában egy alkalmazás persze senkit nem tesz online influencerré, de az alábbi appok használóinak jóval kisebb infrastruktúrára lesz szükségük egy profinak tűnő online médiacsatorna működtetéséhez.","shortLead":"Önmagában egy alkalmazás persze senkit nem tesz online influencerré, de az alábbi appok használóinak jóval kisebb...","id":"20180826_Influencer_app_ajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1b50fe-2d6b-4bbb-bba5-3ac0ac173006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e2931b-8784-436f-a5f2-463833c311c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180826_Influencer_app_ajanlo","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:15","title":"Influencer szeretne lenni? Mutatunk néhány appot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6202600-e580-43a2-8ba8-388362a9a13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás okozta a tüzet.","shortLead":"Gázrobbanás okozta a tüzet.","id":"20180826_Leegett_zurichi_fopalyaudvar__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6202600-e580-43a2-8ba8-388362a9a13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e442d-c27c-4dc6-bfcf-7d4c28f26034","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Leegett_zurichi_fopalyaudvar__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:39","title":"Hatalmas tűz volt Zürich belvárosában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]