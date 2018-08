Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától indul és kanyarodik, és már fizető utasokat is szállít. ","shortLead":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától...","id":"20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2530976-4191-47db-8c89-fe559c9b0034","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Tokióban kezdik búcsúztatni a régi taxit, jönnek az önvezető verziók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak hónapok múlva érkezik meg az Android Pie. Az okokat ezúttal a Sony magyarázza.","shortLead":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak...","id":"20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96659e18-00bb-4b9e-b6f3-d9951cb1b921","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:03","title":"Önt is idegesíti, hogy lassan jön a telefonjára az új Android? Itt egy magyarázat a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","shortLead":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","id":"20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2716623-4d13-4ac3-a00d-73c2714aa482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:32","title":"Mészáros Lőrinc és felesége a nevükre veszik az MKB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea1d37-fa7c-47b7-9762-17510bce9f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korszerűbb hűtési technikai igyekszik csillapítani a Samsung Galaxy Note9 hőmérsékletét, amelyet hathatós tesztnek vetettek alá a Tom’s Guide munkatársai, hogy kiderítsék, mit ad a gyakorlatban.","shortLead":"Korszerűbb hűtési technikai igyekszik csillapítani a Samsung Galaxy Note9 hőmérsékletét, amelyet hathatós tesztnek...","id":"20180826_samsung_galaxy_note9_vizhutes_dex_dokkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ea1d37-fa7c-47b7-9762-17510bce9f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46edd2-5710-440a-9e2f-eb2ab2a4d178","keywords":null,"link":"/tudomany/20180826_samsung_galaxy_note9_vizhutes_dex_dokkolo","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:03","title":"Részletes teszt: mit ér egy telefonban a vízhűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2","c_author":"","category":"itthon","description":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a várható felhőszakadás miatt, emellett a legtöbb megyében a sok eső, illetve a viharos szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai...","id":"20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811a1c69-ee11-44dc-a35c-5f96e0446e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:32","title":"Felhőszakadások várhatók - másodfokú figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének fedezését csak a tengervíz-sótalanító telepek segítségével tudják megoldani.","shortLead":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének...","id":"20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508af1e5-491c-45c2-bdee-628354cef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:53","title":"Közel kerültek a kiszáradáshoz Izrael vízforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Legalábbis egyelőre nem tervezik bővíteni, derül ki Palkovics miniszter interjújából. Az M1-es azonban tényleg háromsávos lehet egy szakaszon, és fel is újítják.","shortLead":"Legalábbis egyelőre nem tervezik bővíteni, derül ki Palkovics miniszter interjújából. Az M1-es azonban tényleg...","id":"20180825_Megsem_lesz_haromsavos_az_M7es_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7222a20b-cfa2-488d-812c-3a865851cdc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Megsem_lesz_haromsavos_az_M7es_autopalya","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:54","title":"Mégsem lesz háromsávos az M7-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]