Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6202600-e580-43a2-8ba8-388362a9a13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás okozta a tüzet.","shortLead":"Gázrobbanás okozta a tüzet.","id":"20180826_Leegett_zurichi_fopalyaudvar__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6202600-e580-43a2-8ba8-388362a9a13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e442d-c27c-4dc6-bfcf-7d4c28f26034","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Leegett_zurichi_fopalyaudvar__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:39","title":"Hatalmas tűz volt Zürich belvárosában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb193bf-fc0f-432e-a6fc-aa504eaf2af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereken 30 esztendős NDK technikának alaposan megkérik az árát, cserébe viszont nagyon megkímélt portéka lehet a miénk.","shortLead":"A kereken 30 esztendős NDK technikának alaposan megkérik az árát, cserébe viszont nagyon megkímélt portéka lehet...","id":"20180826_meger_2_millio_forintot_egy_74_eves_balatoni_neni_trabantja_601_ketutemu_ndk_oldtimer_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb193bf-fc0f-432e-a6fc-aa504eaf2af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511d7ca6-bdb0-4ccc-aea6-8896f415f7ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_meger_2_millio_forintot_egy_74_eves_balatoni_neni_trabantja_601_ketutemu_ndk_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:21","title":"A nap kérdése: megér 2 millió forintot az első tulajdonostól egy alig használt Trabant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus egyház egyes tagjai által elkövetett visszaélésekért. Vatikán volt washingtoni nagykövete aközben azt követeli, hogy az egyházfő mondjon le, mert már öt évvel ezelőtt, a pápává választása óta tudott Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyéről.","shortLead":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus...","id":"20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9e90e-0249-4713-bdb5-a184674606ea","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:38","title":"Még egyszer bocsánatot kért a pápa a pedofil visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták eddig megszerezni oklevelüket.","shortLead":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga...","id":"20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d1034-359f-43d6-b033-45dec4961652","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:56","title":"Beragadt a diplomája a hiányzó nyelvvizsga miatt? Itt az újabb diplomamentő akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]