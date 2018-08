Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió magyar tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát – derül ki a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A legtöbben már nem is a jobb fizetésért, hanem az itthoni politikai helyzet miatt mennének.","shortLead":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió...","id":"20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66827e-7080-4f45-a9b7-f32ec6165c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:56","title":"Az utolsó kapcsolja le a villanyt: még 1,5 millió magyar készül kivándorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model 3 továbbra sem kapható fapados változatban, melyre néhány hónapot még mindig várnunk kell.","shortLead":"A Model 3 továbbra sem kapható fapados változatban, melyre néhány hónapot még mindig várnunk kell.","id":"20180827_az_olcsonak_igert_tesla_model_3_a_valosagban_nagyon_is_draga_villanyaut_akkumulator_elektromos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9813f42c-fbd6-4f1e-9538-1d92dc2b70f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_az_olcsonak_igert_tesla_model_3_a_valosagban_nagyon_is_draga_villanyaut_akkumulator_elektromos","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:41","title":"Az olcsónak ígért Tesla a valóságban nagyon is drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219b1954-7cba-400d-835b-7dab040eeb02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott végzett az élen az összetett pontversenyben, azaz az érmek mellett a legtöbb negyedik, ötödik és hatodik helyezést gyűjtötte a portugáliai Montemor-o-Velhóban vasárnap zárult kajak-kenu világbajnokságon. ","shortLead":"A magyar válogatott végzett az élen az összetett pontversenyben, azaz az érmek mellett a legtöbb negyedik, ötödik és...","id":"20180827_uraljak_a_vilagot_a_magyar_noi_kajakozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219b1954-7cba-400d-835b-7dab040eeb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32199a3d-569d-4ec7-987e-9463e3f1932b","keywords":null,"link":"/sport/20180827_uraljak_a_vilagot_a_magyar_noi_kajakozok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:15","title":"Uralják a világot a magyar női kajakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca3cb5-06a7-4f0a-b002-52176ff409c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta új mesh routereit. A technológia előnye, hogy a hagyományosnál nagyobb stabilabb és gyorsabb kapcsolatot biztosít. Igaz, meg is kérik az árát.","shortLead":"A Samsung bemutatta új mesh routereit. A technológia előnye, hogy a hagyományosnál nagyobb stabilabb és gyorsabb...","id":"20180827_samsung_mesh_router_smartthings_wifi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68ca3cb5-06a7-4f0a-b002-52176ff409c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397d757f-61a8-47d3-8df8-a2e54fb34dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_samsung_mesh_router_smartthings_wifi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:03","title":"Megjöttek az új wifi routerek: mesterséges intelligenciával gyorsítja a netkapcsolatot a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"","category":"vilag","description":"Rekordszintű volt az amerikai bankok nyeresége a második negyedévben, negyedével több volt a nyereségük, mint a korábbi időszakban","shortLead":"Rekordszintű volt az amerikai bankok nyeresége a második negyedévben, negyedével több volt a nyereségük, mint a korábbi...","id":"20180826_Kaszaltak_az_amerikai_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f304e-8745-41d2-b64f-67aa33f2062e","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Kaszaltak_az_amerikai_bankok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:18","title":"Kaszáltak az amerikai bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Legalábbis egyelőre nem tervezik bővíteni, derül ki Palkovics miniszter interjújából. Az M1-es azonban tényleg háromsávos lehet egy szakaszon, és fel is újítják.","shortLead":"Legalábbis egyelőre nem tervezik bővíteni, derül ki Palkovics miniszter interjújából. Az M1-es azonban tényleg...","id":"20180825_Megsem_lesz_haromsavos_az_M7es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7222a20b-cfa2-488d-812c-3a865851cdc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Megsem_lesz_haromsavos_az_M7es_autopalya","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:54","title":"Mégsem lesz háromsávos az M7-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihagyták ugyan a terjesztésből, ám épp a Google volt az, aki jelezte a Fortnite játék fejlesztőjének: óriási biztonsági rés tátong az androidos app telepítőjében.","shortLead":"Kihagyták ugyan a terjesztésből, ám épp a Google volt az, aki jelezte a Fortnite játék fejlesztőjének: óriási...","id":"20180827_fortnite_battle_royale_telepito_biztonsagi_res_google_play_aurhaz_epic_games","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c796d0aa-ef13-4386-94bf-5d7d721a8e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_fortnite_battle_royale_telepito_biztonsagi_res_google_play_aurhaz_epic_games","timestamp":"2018. augusztus. 27. 00:03","title":"Ugye, ugye? Lehet, hogy jobb lett volna beengedni a Fortnite-ot a Google Playbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű a munkaterve, kezdésként Matteo Salvinivel találkozik. ","shortLead":"Sűrű a munkaterve, kezdésként Matteo Salvinivel találkozik. ","id":"20180827_orban_viktor_szabadsag_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ebe021-27bf-4856-a355-e3e9db4bd335","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_orban_viktor_szabadsag_munka","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:32","title":"Orbán holnap visszatér, és rögtön munkához lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]