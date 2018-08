Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.

A Boulevard Hausmann 21 legendás cím a Kínából érkező bevásárló turisták számára- írja a párizsi Le Monde, amely riportot szentelt az európaiak számára elképesztő kereskedelmi központnak. A Galeries Lafayette logója alatt működik a kereskedelmi központ, mely a kínaiak kiszolgálására specializálta magát. Valószínűleg Hausmann báró, a modern Párizs megteremtője sem gondolta volna, hogy a róla elnevezett utca fogalommá válik a Mennyei Birodalomban. Olyannyira, hogy turisták ezrei tesznek meg több ezer kilométert csakis azért, hogy ott vásárolhassanak. A francia stílus, a francia divat ugyanis fogalom Kínában, ahol a kommunista fordulatot megelőző időszakban volt alkalmuk megismerni a párizsi eleganciát.

Sanghajban ugyanis külön francia városrész volt, ahol a párizsi divatcégek kínálgatták az elegáns kreációkat. Mao elnök neje, Csiang Csing asszony is a párizsi divatot követte fiatalon Sanghajban. Amikor aztán a kommunisták hatalomra kerültek 1949-ben, befellegzett a párizsi divatnak is a Mennyei Birodalomban, de ma már a gazdasági reform negyvenedik évében újra vannak tehetős emberek, akik a párizsi divatcikkeket Párizsban akarják megvenni. Tegyük hozzá, hogy a kínai családok jelentős részében az asszony a pénzügyminiszter, ezért a párizsi divat követése anyagilag is meg van alapozva.

„Rájöttünk, hogy a kínaiak csoportosan jönnek, és másképp vásárolnak” - mondta az igazgatónő a Le Monde munkatársának. A kínaiak ugyanis - ha már átrepültek a fél világon - akkor a pénzükért olyasmit akarnak, amiről mások is azonnal látják: ez igazi párizsi, nem hazai hamisítvány. A kínai vásárló fél szemmel mindig az okostelefonját figyeli és állandóan számol. Rendkívül ügyel a részletekre. Ezért nagyon fontos, hogy az anyanyelvén kapjon tájékoztatást arról, mit is vásárol egyáltalán. Az is fontos a kínaiaknak, hogy érezzék, jól jártak. Ezért a helyszínen lehet elintézni az áfa-visszatérítést. Aztán vissza a buszba, és irány a repülőtér. Sok kínai csak ennyit lát Párizsból. Sőt lehet, hogy Európából is, mert a bevásárló turista nem ér rá nézelődni.

Hála a kínaiaknak, meglesz a 90 millió turista az idén Franciaországban- írja a párizsi Le Monde. A cél a 100 millió turista évente, hogy a franciák megőrizzék a világelsőséget ezen a téren. Franciaország babérjait komoly veszély fenyegeti: Spanyolország és az Egyesült Államok tavaly már egyes területeken meg is előzte a világelső franciákat. Az ok: a terrorizmus, amely az elmúlt években épp a fő turista célpontokon, Párizsban és a tengerparton pusztított igazán. Idén szerencsére nem voltak nagy merényletek, meg is jelentek méghozzá ezerszámra a turisták a Távol-Keletről, mindenekelőtt Kínából. Természetesen nem mindenki bevásárló turista, nagyon sokan állnak sorba a Louvre előtt is. És persze sokan felkeresik azokat a városrészeket, ahol a kínaiak élnek. Például Párizs tizenharmadik kerületében, ahol egy időben Kína emigrációban élő Nobel- díjas írója is lakott. A kínaiak nagyon szeretik összemérni életszínvonalukat másokkal, és elbüszkélkedni azzal, hogy ma már sokan engedhetnek meg maguknak egy európai körutat vagy épp bevásárló turista kirándulást Párizsba.

Törekvő kínai milliomosok közben szépen csendben megkezdték a híres francia borvidékek felvásárlását. Ez egyelőre inkább csak befektetés, de a francia életforma is vonzza a kínaiakat. Sanghajban a franciák sokkal népszerűbbek voltak, mint az angolok, akik a saját városrészükben kitették a táblát a parkokban: kutyák és kínaiak belépése tilos. A gondot a nyelv jelenti a kínaiak számára Franciaországban, ahol kezdetben angolul fogadták őket. Míg ki nem derült, hogy eladni a méregdrága párizsi divatot igazában csakis anyanyelven lehet. Ezért van az, hogy Párizs kellős közepén a Boulevard Hausmann 21-ben nemcsak kínaiul, de kantoni tájnyelven is köszöntik a megfáradt turistákat, akik a Mennyei Birodalomból átrepülték a fél világot csakhogy igazi párizsi parfümöt vásárolhassanak Párizsban.