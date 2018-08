Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92aa03ca-cf9b-4759-95c7-1cf87d0b89f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Narita repülőtér volt a célállomása a japán All Nippon Airways (ANA) egyik Boeingjének. A pilóták mindent megtettek, végül fel kellett adniuk ottani landolási szándékukat. Az esetről készült felvételeket nézve szinte liftezni kezd az ember gyomra.","shortLead":"A tokiói Narita repülőtér volt a célállomása a japán All Nippon Airways (ANA) egyik Boeingjének. A pilóták mindent...","id":"20180827_ana_all_nippon_airways_boeing_787_dreamliner_leszallas_eros_szelben_video_landolas_megkozelites_atstartolas_tokio_narita_repuloter_tajfun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92aa03ca-cf9b-4759-95c7-1cf87d0b89f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc90f855-a18a-4c32-afaf-6ee5209750d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_ana_all_nippon_airways_boeing_787_dreamliner_leszallas_eros_szelben_video_landolas_megkozelites_atstartolas_tokio_narita_repuloter_tajfun","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:03","title":"Videó: extrém szél fújt Japánban, kétszeri próbálkozás után sem tudott leszállni egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle rendező. A most napvilágot látott filmszakmai pletykák szerint az ügynök tervezett halála lehetett az egyik oka a felmondásának. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle...","id":"20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28eac2a-102d-47da-93d2-4cc51271077c","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Nem akarta kinyírni a 007-est, inkább kiszállt a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","shortLead":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","id":"20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf273dec-633f-4929-a481-ce5fe918bb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:20","title":"Videó: Két keréken száguldott a kis Daihatsu a Nürburgringen, igaz nem önszántából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik határőrökkel Afganisztánban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik...","id":"20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546f9b6-bbb5-4e62-8d91-7dcdf6f7e0e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:17","title":"Tádzsik vagy orosz repülőgép bombázhatott az afgán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint az elkövető lelőtt két embert, megsebesített további kilencet, majd végzett magával is.","shortLead":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint...","id":"20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546e06f7-9eca-4243-9ff0-8a6712aad8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 21:12","title":"Lövöldözni kezdett egy fiatal, mert nem nyert a floridai videójáték-versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőtől kezdődően egyre több videó esetében futhatunk majd a YouTube-on olyan hirdetésekbe, melyeket nem lehet átugorni, így a kívánt videó megtekintéséhez a reklámot is muszáj lesz végignzni.","shortLead":"Hétfőtől kezdődően egyre több videó esetében futhatunk majd a YouTube-on olyan hirdetésekbe, melyeket nem lehet...","id":"20180827_youtube_video_reklam_hirdetes_atugrasa_gomb_nem_jelenik_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e6ffc3-f124-4300-9b3a-865cf0acfa50","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_youtube_video_reklam_hirdetes_atugrasa_gomb_nem_jelenik_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:03","title":"Mától jönnek a YouTube-videók elé 15-20 mp-es reklámok, melyeket kötelező végignézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól jönne a segítség, mert egy önkormányzati képviselőnek kellett helyrepofoznia és lefestenie a játszótér játékait. A helyieket megosztja az ügy. Nem csitul a szabolcsi almatermesztők haragja sem, amiért megalázóan alacsony árat kínálnak a gyümölcseikért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól...","id":"20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711cf3c-97ed-4dd7-a9c2-5e39471a9a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:00","title":"És akkor Riska békésen tűrte, hogy az indiai munkások megfejjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]