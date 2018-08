Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","shortLead":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","id":"20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc53677-78c5-4d92-8da5-08a9f7a96291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:04","title":"Megint megbüntette az MNB Matolcsy unokatestvérének bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","shortLead":"Rendőrségi ügy lehet az előadó drogproblémájából.","id":"20180827_Curtis_Majka_elarult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753273e6-923f-498e-bb07-82360e15acf4","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Curtis_Majka_elarult","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:55","title":"Curtis: Majka elárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99417f5e-0e12-45cd-8cd1-2ff43eb41219","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben nyilvánosságra hozták John McCain búcsúlevelét is","shortLead":"Közben nyilvánosságra hozták John McCain búcsúlevelét is","id":"20180828_Trump_megenyhult_csak_felarbocra_engedtek_a_Feher_Haz_zaszlojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99417f5e-0e12-45cd-8cd1-2ff43eb41219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2cc19d-97a2-44a8-bcff-a73f94060f09","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Trump_megenyhult_csak_felarbocra_engedtek_a_Feher_Haz_zaszlojat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:10","title":"Trump megenyhült, csak félárbócra engedték a Fehér Ház zászlóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az EP-választásokra és az MSZP–P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a Hír Tv újra a régi. Mármint fideszes.","shortLead":"Ami az EP-választásokra és az MSZP–P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a Hír Tv újra a régi. Mármint...","id":"20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea58b3-e6ed-4d05-b367-51548e55b49b","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:21","title":"Karácsony szerint a Hír Tv kiforgatta a szavait, nem mondta, hogy vállalná a listavezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg velünk arról, mennyit kellett várakozniuk egy-egy szakrendelésre az állami ellátás keretében. Stroke-gyanús eset, sürgős MRI-re váró, vakbélgyanús beteg sem volt kivétel. Nem beszélve a rákgyanús betegekről, akik ugyanúgy kiállják az adott esetben több hónapos sort a szakorvosig. Nem csoda, hogy egyre többen választják a magánrendelést, sokszor nem önszántukból, hanem kényszerből.","shortLead":"Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg...","id":"20180827_varolista_szakrendeles_maganellatas_orvos_orvoshiany_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4c49d3-fc38-4e3a-bd0c-cc416b92f7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_varolista_szakrendeles_maganellatas_orvos_orvoshiany_beteg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:30","title":"\"Sürgősségi MRI-re utaltak be, jövő februárra kaptam időpontot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769a64a6-d175-4fd6-b73d-b3a60c188024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta a Bugatti a Chironnál is kegyetlenebb autóját, Párkánynál pedig korhatáros videós rögzített egy autós.","shortLead":"Bemutatta a Bugatti a Chironnál is kegyetlenebb autóját, Párkánynál pedig korhatáros videós rögzített egy autós.","id":"20180826_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769a64a6-d175-4fd6-b73d-b3a60c188024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d96ba2-1b0f-4cd4-b2f3-60afb82bb67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_top_autos_hirek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:21","title":"Tolatóradar: Nem sokon múlt az életveszélyes frontális baleset Párkánynál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","shortLead":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","id":"20180827_land_rover_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176505b-76af-46aa-a736-962b5247e010","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_land_rover_kutya","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Kutyatálat és kutyazuhanyt is lehet már venni egy Land Roverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","shortLead":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","id":"20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4855aa25-cb62-4573-b1ad-1065245f0e91","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"Kétmillió euróért igazolhatott új csatárt a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]