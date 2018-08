Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma a gyakorlatilag a negyedére csökkent. De ebben az időszakban a motorizáció egyre inkább elterjedt, a fejlett országokban családonként már minimum két autó üzemel. Az üzemanyag-vásárlás szokásai viszont nagyon megváltoztak.","shortLead":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma...","id":"20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ee6a7-25b2-41f9-94e7-6229cbf079f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:12","title":"Mi lesz a benzinkutakkal? A franciáknál már kutyamosót is nyitottak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnhet az előzetes letartóztatása. Az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"Megszűnhet az előzetes letartóztatása. Az ügyészség fellebbezett.","id":"20180827_czegledy_csaba_50_millios_ovadek_elozetes_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07f87be-5cb7-4ce9-a239-44f11ce53687","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_czegledy_csaba_50_millios_ovadek_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:08","title":"Czeglédy 50 milliós óvadékkal kikerülhet az előzetesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patika alkalmazottja nem hagyta magát, megnyomta a pánikgombot, ezért a rabló végül káromkodva elmenekült.","shortLead":"A patika alkalmazottja nem hagyta magát, megnyomta a pánikgombot, ezért a rabló végül káromkodva elmenekült.","id":"20180828_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_jatekfegyverrel_probalt_meg_kirabolni_egy_zugloi_gyogyszertarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc181ad-6667-4bad-a286-df12971ba6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_jatekfegyverrel_probalt_meg_kirabolni_egy_zugloi_gyogyszertarat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:19","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki játék fegyverrel próbált meg kirabolni egy zuglói gyógyszertárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2972acc5-b38f-44a1-90c1-283e643687dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180826_lopott_auto_mercedes_roszke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2972acc5-b38f-44a1-90c1-283e643687dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37b11c-a522-4b7c-9917-69fa9c35b08a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_lopott_auto_mercedes_roszke","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:26","title":"Német Mercedest kapcsoltak le a határőrök Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dbae66-b745-4dfa-9a5a-7007cc4e59bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két cég már önvezető autókban gondolkodik.","shortLead":"A két cég már önvezető autókban gondolkodik.","id":"20180828_Beszall_az_Uberbe_a_Toyota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76dbae66-b745-4dfa-9a5a-7007cc4e59bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b5ab14-afac-4743-a2ee-730081782415","keywords":null,"link":"/kkv/20180828_Beszall_az_Uberbe_a_Toyota","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:46","title":"Beszáll az Uberbe a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","shortLead":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","id":"20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5d19b-7fe8-458e-9684-1435250fff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:11","title":"Négy év alatt 8,9 milliárd ment el rá, de még mindig nincs kész a jegybanki alapítványok villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága ellenére kielégítő teljesítménnyel, akkumulátoros üzemidővel, tárhellyel érkezik.","shortLead":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága...","id":"20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117f7216-d4c2-474c-8bee-8258cbf14082","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:03","title":"Figyelemre méltó a Samsung első Android Go rendszerű okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik legnagyobb e-sport-versenyén is bevetettek fejlesztői. És az eredmény? Attól, mert valami szuperokosnak hiszi magát, még nem feltétlenül képes minden lépést hiba nélkül végrehajtani.","shortLead":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik...","id":"20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a479c-4b9d-499d-9b6c-daa01a118ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"Nem kell még temetni az embereket: legyőzték a szuperokosnak hitt mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]