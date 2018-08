Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon élethű replikák voltak, de a tolvajok csak lebuktak.","shortLead":"Nagyon élethű replikák voltak, de a tolvajok csak lebuktak.","id":"20180827_Elloptak_majd_jatekfegyverekkel_helyettesitettek_a_katonak_fegyvereit_Paraguayban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249659-367d-460a-bdbe-a9734c68815c","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Elloptak_majd_jatekfegyverekkel_helyettesitettek_a_katonak_fegyvereit_Paraguayban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:02","title":"Ellopták, majd játékfegyverekkel helyettesítették a rendőrök fegyvereit Paraguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti nevelőotthonban lakik. A szülők pedig egy éve a főváros utcáin, az autójukban élnek, a pénz gyermekük gyógyulására kell.","shortLead":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti...","id":"20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d09a2-d470-4c8c-afdc-ec18cb10bc21","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:52","title":"Autójukban élnek, hogy fizetni tudják gyermekük kórházi kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindennapivá vált az erőszaknak ez a formája.","shortLead":"Szinte mindennapivá vált az erőszaknak ez a formája.","id":"20180828_235_tomeges_lovoldozes_volt_csak_az_iden_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89a2e1-32db-482f-8a4a-25d89b8cb5d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_235_tomeges_lovoldozes_volt_csak_az_iden_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:35","title":"235 tömeges lövöldözés volt csak az idén az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank lépése akár felminősítést is hozhat Magyarországnak.","shortLead":"A jegybank lépése akár felminősítést is hozhat Magyarországnak.","id":"20180827_Orul_a_hitelminosito_hogy_nehezebb_lesz_lakashitelt_felvenni_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9897072-56b8-4878-b8a9-f3c473b6a38f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Orul_a_hitelminosito_hogy_nehezebb_lesz_lakashitelt_felvenni_Magyarorszagon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:01","title":"Örül a hitelminősítő, hogy nehezebb lesz lakáshitelt felvenni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d931a30-08ad-40ad-a763-90b9d00b9f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:54","title":"Egy, azaz egy drukker ült a Felcsút szektorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","shortLead":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","id":"20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5d19b-7fe8-458e-9684-1435250fff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:11","title":"Négy év alatt 8,9 milliárd ment el rá, de még mindig nincs kész a jegybanki alapítványok villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","shortLead":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","id":"20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b67785-00d7-4e37-9f51-0c33c063b4c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Váltópénzt lopott a volánbuszból a kazári férfi, aztán el is vitte egy körre a járművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]