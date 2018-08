Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c5fe78a-d1a2-4649-aeab-47ac5e1793f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalábbis a Rolling Stone magazin 500-as listáján csak hét szám előzi meg.\r

\r

","shortLead":"Legalábbis a Rolling Stone magazin 500-as listáján csak hét szám előzi meg.\r

\r

","id":"20180826_Otven_eve_jelent_meg_a_poptortenelem_nyolcadik_legjobb_dala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c5fe78a-d1a2-4649-aeab-47ac5e1793f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa23cf32-3416-42ba-90a3-7f593b15c466","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Otven_eve_jelent_meg_a_poptortenelem_nyolcadik_legjobb_dala","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:21","title":"Ötven éve jelent meg a poptörténelem nyolcadik legjobb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","shortLead":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","id":"20180827_mini_tuning_360_loero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa85b864-e9a8-4c6b-bb40-0120dd3903c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_mini_tuning_360_loero","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:21","title":"360 lóerős most ez a széttuningolt kis Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","id":"20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f6bc91-d502-45c4-94f3-3cf2e3e5086f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:18","title":"Most sem kapott választ az ellenzék arra, hogy miért váltották le a debreceni gimnázium igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","shortLead":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","id":"20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2716623-4d13-4ac3-a00d-73c2714aa482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:32","title":"Mészáros Lőrinc és felesége a nevükre veszik az MKB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter LMP-s politikus a saját lapjában ekézi az ellenzéket. ","shortLead":"Ungár Péter LMP-s politikus a saját lapjában ekézi az ellenzéket. ","id":"20180827_Ungar_Migraciougyben_nem_szegyen_a_Fidesszel_egyeterteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b3407-2fc1-426c-aa34-cec0a2a9c8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Ungar_Migraciougyben_nem_szegyen_a_Fidesszel_egyeterteni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:40","title":"Ungár: \"Migrációügyben nem szégyen a Fidesszel egyetérteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","shortLead":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","id":"20180827_land_rover_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176505b-76af-46aa-a736-962b5247e010","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_land_rover_kutya","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Kutyatálat és kutyazuhanyt is lehet már venni egy Land Roverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága ellenére kielégítő teljesítménnyel, akkumulátoros üzemidővel, tárhellyel érkezik.","shortLead":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága...","id":"20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117f7216-d4c2-474c-8bee-8258cbf14082","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:03","title":"Figyelemre méltó a Samsung első Android Go rendszerű okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót című újság. A tudományt segítségül hívva sótalanítással próbálkoznak, a lakosság zömét már most is csak ezek segítségével tudják ivóvízhez juttatni.","shortLead":"Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót című újság...","id":"20180828_elapadnak_izrael_vizforrasai_sotalanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911dcb4a-64dc-4dfd-b39b-a9a1a92ac09d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_elapadnak_izrael_vizforrasai_sotalanitas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:03","title":"Már alig van iható víz Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]