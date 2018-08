Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindennapivá vált az erőszaknak ez a formája.","shortLead":"Szinte mindennapivá vált az erőszaknak ez a formája.","id":"20180828_235_tomeges_lovoldozes_volt_csak_az_iden_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89a2e1-32db-482f-8a4a-25d89b8cb5d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_235_tomeges_lovoldozes_volt_csak_az_iden_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:35","title":"235 tömeges lövöldözés volt csak az idén az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi részében - jelentették a két ország időjárási szolgálatai.\r

","shortLead":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi...","id":"20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfbfcb9-031c-40cb-a3f2-90b180ff3635","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:11","title":"Ha inkább hóra cserélné az esőt, irány Ausztria!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","shortLead":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","id":"20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babeb919-9edf-4f17-86eb-898f2a58d6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:28","title":"Túlmelegedett a Duna a paksi atomerőműnél, de úgy tűnik, ez senkit sem zavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","shortLead":"Most nem arra gondolunk, hogy vannak autók, amelyek elve ócskavasak, hanem, hogy tényleg hulladék anyagból épül a jármű.","id":"20180826_auto_ocskavas_argentina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf988ead-1327-4a13-aa50-3826cb2009e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ae88f-14eb-4965-9d71-3164a4ee94f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_auto_ocskavas_argentina","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:13","title":"Ki mondta, hogy ócskavasból nem lehet autót építeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efa1c02-9ae7-4c05-9c93-b90a2708fe63","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Reményeket és illúziókat rombolt szét az 1956 utáni újabb trauma, Csehszlovákia 1968-as megszállása, amely ellen Magyarországon alig néhányan tiltakoztak nyilvánosan. ","shortLead":"Reményeket és illúziókat rombolt szét az 1956 utáni újabb trauma, Csehszlovákia 1968-as megszállása, amely ellen...","id":"201834__az1968as_intervencio__cseh_pelda__protestalok_kis_csapata__tevutelagazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efa1c02-9ae7-4c05-9c93-b90a2708fe63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff89c84-0bc1-48f9-aa5a-96987826fa25","keywords":null,"link":"/itthon/201834__az1968as_intervencio__cseh_pelda__protestalok_kis_csapata__tevutelagazasok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:00","title":"\"Megvert ország, megvert nép vagyunk\" - 1968-ban kevesen mertek szembeszállni Kádárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cdecb-9121-41bc-b377-7697b7c0e13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók hiába fordultak többször is az önkormányzathoz, ezért most vicces képekkel próbálják felhívni a városvezetés figyelmét a problémára.","shortLead":"A lakók hiába fordultak többször is az önkormányzathoz, ezért most vicces képekkel próbálják felhívni a városvezetés...","id":"20180827_Ha_esik_az_eso_valosagos_tova_valtozik_egy_miskolci_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cdecb-9121-41bc-b377-7697b7c0e13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b3724d-6451-4f98-b669-fae2f5e55042","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Ha_esik_az_eso_valosagos_tova_valtozik_egy_miskolci_utca","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:58","title":"Ha esik az eső, valóságos tóvá változik egy miskolci utca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c2a3d5-b6dc-43e8-85c9-5b2602a4d97c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre népszerűbbek a minilakások, amik bár tényleg aprók, négyzetméteráruk sokszor egy luxusingatlanéval vetekszik.","shortLead":"Egyre népszerűbbek a minilakások, amik bár tényleg aprók, négyzetméteráruk sokszor egy luxusingatlanéval vetekszik.","id":"20180827_Harom_es_fel_negyzetmeter_ime_Budapest_legkisebb_lakasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6c2a3d5-b6dc-43e8-85c9-5b2602a4d97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c60d08-a56f-4368-b206-54f090c3ea37","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Harom_es_fel_negyzetmeter_ime_Budapest_legkisebb_lakasa","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:33","title":"Három és fél négyzetméter: íme Budapest legkisebb lakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]