[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetét pár napon belül hozzák nyilvánosságra, néhány elemről már terjednek a hírek. ","shortLead":"Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetét pár napon belül hozzák nyilvánosságra, néhány elemről már terjednek a hírek. ","id":"20180828_nat_kasler_altalanos_iskola_termeszettudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c170370f-7b2f-46ad-9cdc-7e6ccfc65763","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_nat_kasler_altalanos_iskola_termeszettudomany","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:43","title":"Szivárognak a hírek az új alaptantervről: Már általánosban elsorvasztanák a fizikát, biológiát és kémiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","shortLead":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","id":"20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4855aa25-cb62-4573-b1ad-1065245f0e91","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"Kétmillió euróért igazolhatott új csatárt a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két miskolci férfi a két ülés közötti könyöklő részbe rejtette a kábítószert, a rendőrök elég hamar megtalálták.","shortLead":"A két miskolci férfi a két ülés közötti könyöklő részbe rejtette a kábítószert, a rendőrök elég hamar megtalálták.","id":"20180828_Drogokkal_buktak_le_az_autopalyan_letartoztattak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5974471-512d-45d5-be6c-5b64449a917e","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Drogokkal_buktak_le_az_autopalyan_letartoztattak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:30","title":"Drogokkal buktak le az autópályán, letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","shortLead":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","id":"20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6684364-7cd7-4acf-9876-1995bd305260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:24","title":"Kormányzati segítség ide vagy oda, sok család csak hitelből képes fedezni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aeac12a-7e87-409e-85c2-6931b55518f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három selejtező lett volna hátra a Madden NFL amerikaifocis sportjáték idei versenyeiből, de a Jacksonville-ben történt tragédia miatt valamennyit elhalasztották a szervezők.","shortLead":"Három selejtező lett volna hátra a Madden NFL amerikaifocis sportjáték idei versenyeiből, de a Jacksonville-ben történt...","id":"20180828_ea_madden_nfl_19_esport_lovoldozes_florida_jacksonville_videojatek_david_katz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aeac12a-7e87-409e-85c2-6931b55518f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac24331-b98b-488c-90ff-4b3f818928a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_ea_madden_nfl_19_esport_lovoldozes_florida_jacksonville_videojatek_david_katz","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:03","title":"Jacksonville-i lövöldözés: 3 ember halála után több videojátékos mérkőzést is töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb. A legfrissebb becslés szerint 750 ezer gyerek érintett.","shortLead":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb...","id":"20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9817478-53cf-45e1-b41b-de7333c6899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:54","title":"Csaknem minden második, gyermeket nevelő család a létminimum alatt tengődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023acc38-e21e-4849-b57e-d96b8563f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok lakberendezési tárgyakhoz való viszonyulását vizsgálta az IKEA.","shortLead":"A magyarok lakberendezési tárgyakhoz való viszonyulását vizsgálta az IKEA.","id":"20180828_Gyujtogetni_es_selejtezni_is_szeret_a_magyar_de_lomosfiokja_mindenkinek_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=023acc38-e21e-4849-b57e-d96b8563f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1996ff21-b901-4780-96a7-5928b817f287","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Gyujtogetni_es_selejtezni_is_szeret_a_magyar_de_lomosfiokja_mindenkinek_van","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:59","title":"Gyűjtögetni és selejtezni is szeret a magyar, de lomosfiókja mindenkinek van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e98de1-fc6e-4bcc-8cdc-5395d5727a19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ismert, hogy új játékon dolgoznak a díjnyertes Witcher 3 fejlesztői, de a közönségnek csak most először adatik meg, hogy közelebbről is szemügyre vegye azt. ","shortLead":"Régóta ismert, hogy új játékon dolgoznak a díjnyertes Witcher 3 fejlesztői, de a közönségnek csak most először adatik...","id":"20180828_cd_projekt_red_cyberpunk_2077_gameplay_video_witcher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e98de1-fc6e-4bcc-8cdc-5395d5727a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d03070-2caf-435c-978b-c1be1c01e216","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_cd_projekt_red_cyberpunk_2077_gameplay_video_witcher","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:03","title":"Ha ez a játék megjelenik, biztosan kasszasiker lesz: itt az első gameplay videó a Cyberpunk 2077-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]