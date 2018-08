Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön szavaz a város közgyűlése, hogy az önkormányzat vehet-e 300 hektár csereföldet. Ezzel kárpótolná azokat a gazdákat, akiknek földjét érinti a gyárépítés.","shortLead":"Csütörtökön szavaz a város közgyűlése, hogy az önkormányzat vehet-e 300 hektár csereföldet. Ezzel kárpótolná azokat...","id":"20180828_A_nagy_titkolozas_utan_raleptek_a_gazra_hogy_a_BMWnek_gyara_lehessen_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3496d868-ef81-4ce0-8789-1443fa54a9e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_nagy_titkolozas_utan_raleptek_a_gazra_hogy_a_BMWnek_gyara_lehessen_Debrecenben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:16","title":"A nagy titkolózás után ráléptek a gázra, hogy a BMW-nek gyára lehessen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7635c0-4917-4b97-9e6f-ac6eb5b16a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A billentyűsnek egyre nehezebb hinnie a gyógyulásban. A harcot azért nem adja fel.","shortLead":"A billentyűsnek egyre nehezebb hinnie a gyógyulásban. A harcot azért nem adja fel.","id":"20180828_Benko_Laszlo_vegrendelet_rak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7635c0-4917-4b97-9e6f-ac6eb5b16a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac2e588-6797-4393-b591-ba62a8cb70ea","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Benko_Laszlo_vegrendelet_rak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:09","title":"Benkő László: Már a végrendeletemet is megírtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","shortLead":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","id":"20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b67785-00d7-4e37-9f51-0c33c063b4c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Váltópénzt lopott a volánbuszból a kazári férfi, aztán el is vitte egy körre a járművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel nem kötelező. ","shortLead":"A részvétel nem kötelező. ","id":"20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fed9b5-afd4-4278-acd8-f15f6be71b43","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:08","title":"Országos felmérés indul, megnézik, mennyire élnek egészségesen a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","shortLead":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","id":"20180829_Van_ami_a_muanyag_szivoszalnal_is_nagyobb_karokat_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083d240b-9a56-41c2-a9c9-8b0f85b474ed","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Van_ami_a_muanyag_szivoszalnal_is_nagyobb_karokat_okoz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:51","title":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dbae66-b745-4dfa-9a5a-7007cc4e59bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két cég már önvezető autókban gondolkodik.","shortLead":"A két cég már önvezető autókban gondolkodik.","id":"20180828_Beszall_az_Uberbe_a_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76dbae66-b745-4dfa-9a5a-7007cc4e59bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b5ab14-afac-4743-a2ee-730081782415","keywords":null,"link":"/kkv/20180828_Beszall_az_Uberbe_a_Toyota","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:46","title":"Beszáll az Uberbe a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed2213-9f59-4ede-b359-b1fd542ee147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihozza a legtöbbet a vakáció utolsó napjaiból.","shortLead":"Kihozza a legtöbbet a vakáció utolsó napjaiból.","id":"20180827_Gyorgy_herceg_tul_van_az_elso_vadaszatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ed2213-9f59-4ede-b359-b1fd542ee147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a714b62-76a0-405b-84b0-1d584e13f01c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Gyorgy_herceg_tul_van_az_elso_vadaszatan","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:58","title":"György herceg túl van az első vadászatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága ellenére kielégítő teljesítménnyel, akkumulátoros üzemidővel, tárhellyel érkezik.","shortLead":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága...","id":"20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117f7216-d4c2-474c-8bee-8258cbf14082","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:03","title":"Figyelemre méltó a Samsung első Android Go rendszerű okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]