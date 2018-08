Rosszul járnak azok is, akik Budapesten belül szeretnének közlekedni: az ottani fő felújítások helyszíneit nemrég jártuk be, a tapasztalatainkról bővebben itt olvashatnak. A 4-6-os, valamint az 1-es villamos vonalának felújítását is be kell fejezni a tanévkezdésig, ha a BKK tartani akarja magát az ígéreteihez. Úgy láttuk: nagy hajrával, de ez a Nagykörúton tartható terv, az 1-es villamosnál már nehezebb dolga lesz a cégnek. Az pedig épp ma derült ki, hogy a 3-as metró Újpest és a Lehel tér közötti szakaszának átadása legalább egy, de az is lehet, hogy két hónapot csúszik. A próbaüzem pedig csak ez után kezdődhet, azaz valószínűleg jövő februárig még ott is pótlóbuszokra kell ülni.