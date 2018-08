Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef0cdecb-9121-41bc-b377-7697b7c0e13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók hiába fordultak többször is az önkormányzathoz, ezért most vicces képekkel próbálják felhívni a városvezetés figyelmét a problémára.","shortLead":"A lakók hiába fordultak többször is az önkormányzathoz, ezért most vicces képekkel próbálják felhívni a városvezetés...","id":"20180827_Ha_esik_az_eso_valosagos_tova_valtozik_egy_miskolci_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cdecb-9121-41bc-b377-7697b7c0e13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b3724d-6451-4f98-b669-fae2f5e55042","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Ha_esik_az_eso_valosagos_tova_valtozik_egy_miskolci_utca","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:58","title":"Ha esik az eső, valóságos tóvá változik egy miskolci utca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ kapcsolatáról a tekintélyes francia lap, a Madame Figaro.\r

","shortLead":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ...","id":"20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f75d51e-70d9-4773-affb-5ef4524cc574","keywords":null,"link":"/kkv/20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:36","title":"Jaguárként morgó depressziós informatikus, betört a sámánterápia az üzleti világba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak bizonyos országokban, például Kínában vagy Dél-Koreában fogják értékesíteni. A Xiaomi legújabb, remek specifikációkkal megspékelt telefonja üdítő kivétel.","shortLead":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak...","id":"20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82300c4-90fc-4bdc-b16c-76a81d66915e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:03","title":"Megvan, hol fogják árulni a Xiaomi legújabb csúcsspecifikációjú, de olcsó telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába. A Szilícium-völgy egykori sztárja csúnyát bukott, amikor egy pilóta nélküli tesztautója halálra gázolt egy nőt Arizona államban, még márciusban.","shortLead":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába...","id":"20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c135c3c1-e95f-471e-8d86-1deaee34bea4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:34","title":"Miért éri meg a Toyotának összeállni az Uberrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint szálról szálra vágják le a pókhálót, amelyet az oroszok évszázadokon át a szabadságszerető ukrán lélek köré szőttek.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint szálról szálra vágják le a pókhálót, amelyet az oroszok évszázadokon át a szabadságszerető ukrán...","id":"20180828_hivatalosan_is_vege_lesz_az_oroszukran_baratsagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc84060f-cbf7-4ee3-97b5-26d86f132ea7","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_hivatalosan_is_vege_lesz_az_oroszukran_baratsagnak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:14","title":"Hivatalosan is vége lesz az orosz-ukrán barátságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni fognak, így borítékolhatók a dugók, pláne, hogy még mindig tart a metrópótlás. Azok sem ússzák meg könnyen, akik az agglomerációból hozzák majd be a gyereküket – a Csepel-sziget például már most elesett. Körbenéztünk Budapesten, hogyan állnak a nyár nagy felújításai. ","shortLead":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni...","id":"20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6c81b-a291-4580-9659-e9feb7e5aaac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:15","title":"Őrült hajsza kell, hogy tanévkezdésre ne legyen káosz egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki posztjáról már leköszönt – ezt jósolta Litresits András, a testület MSZP által delegált tagja az NVB szerdai ülése előtt, de a távozás nem történt meg. ","shortLead":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki...","id":"20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95c966-12e2-4bc9-83e4-473e574a24e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:24","title":"Patyi András maradt az NVB tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]