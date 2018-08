A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni fognak, így borítékolhatók a dugók, pláne, hogy még mindig tart a metrópótlás. Azok sem ússzák meg könnyen, akik az agglomerációból hozzák majd be a gyereküket – a Csepel-sziget például már most elesett. Körbenéztünk Budapesten, hogyan állnak a nyár nagy felújításai.

„Valahová eltűntek a rendőrök, azóta mindenki úgy jön-megy a tilosban, ahogy csak akar” – panaszolta a metrópótló sofőrje az Árpád-hídnál. Az ottani, enyhén kaotikus helyzet jelenti az egyetlen igazán rossz szakaszt a Váci úton, ezt leszámítva a buszsávban kimondottan gyorsan lehet haladni, a menetrendben megadott idő alatt jutottunk el a Lehel térről Újpestre. Azért a helyzet így sem jó, de legalább az utasok közvetlenül nem sokat vesznek észre belőle, már ha nem számítjuk azt, hogy néha nagyokat zöttyennek.

© Huszár Dávid

A buszok mostanra öblöket vájtak az aszfaltba, egyszerűen nem arra volt tervezve az út, hogy egy-másfél percenként halad el rajta egy tömött metrópótló. Ezt pedig megszenvedik a járművek is, a buszsofőr arról beszél: lehet hallani a zörgésen, hogy hamar szervizre lesz szüksége a busznak. Pedig tényleg foglalkoznak a javításokkal,

de ez csak foltozás, nem sokat ér, amíg az alap rossz

– teszi hozzá.

© Huszár Dávid

A szemmel még jobban látható bajok ott kezdődnek, amikor a busz ráfordul az Árpád útra. Ott mintha elfedkeztek volna arról, hogy valamit kezdeni kéne az aszfalttal, repedezett, néhol kátyús úton kell zötykölődnie a metrópótlónak.

Hiába van buszsáv, ha a hídon eltűnik

A közlekedők számára a nagy kérdés az, hogy olyan úton mennek-e, ahol egy sávra terelik a forgalmat. Ha igen, akkor felkészülhetnek a hosszas várakozásokra. Ezt sehol nem látjuk jobban, mint a 4-es, 6-os villamos pótlásának vonalán. A nagykörúti villamosfelújítást a BKK ígérete szerint befejezik, mire elkezdődik jövő hétfőn az iskola, és jó az előérzetünk, amikor végigmegyünk a munkálatok vonalán. Ettől azonban még nem lehet teljes az öröm, a közlekedési cég hivatalos megfogalmazása szerint „további, a villamosforgalmat már nem zavaró munkák (aszfaltozás, egyes burkolati jelek felfestése) elvégzésére még szeptemberben kerül sor”, azaz az autósoknak nem lesz egyszerűbb szeptembertől sem. Ez pedig azért számít sokat, mert káosz most sem a villamospótlásnál van, hanem ott, ahol akármilyen okból leszűkül az út.

© Huszár Dávid

Most a villamospótló buszokon utazók is szívhatják a fogukat. Főleg amiatt, mert ahol kijelöltek külön buszsávot, ott teljesen gyors a közlekedés, de ez mit sem ér, ha aztán beáll a forgalom az olyan helyek miatt, ahol egy sávba terelik a buszokat és az autókat. A leginkább kritikus pont a Petőfi híd, ott nincs buszsáv, így még akkor is, amikor egyébként szinte forgalommentes a Nagykörút, öt percbe telt átjutnunk, a reggeli csúcsban pedig volt, aki azt panaszolta, hogy tizenkét perc alatt ért át Budáról Pestre. A Móricz Zsigmond körtértől a Nyugati pályaudvarig délben így is eljutottunk 27 perc alatt – ehhez az Oktogonon kell átszállni a villamosra –, de a reggeli csúcsforgalomban ez akár 10-15 perccel is több lehet.

© Huszár Dávid

A Nagykörúton ráadásul hiába van vége a villamospótlásnak a Nyugatinál, onnan egészen a Jászai térig csak azt önsorsrontók ülnek autóba vagy valamelyik ott járó buszra. Mindkét oldalon sávlezárás van ugyanis, a legtöbb részen egy-egy sávon araszol a forgalom. Reggel megtörtént az, hogy a 4-es, 6-os villamoson utazók két 9-es buszt is megelőztek a Nyugati pályaudvar és a Jászai tér között, de amikor déltájban visszamentünk oda, akkor is azt láttuk, hogy szinte lépésben járnak az autók. De legalább kioszthattuk a Budapest Legnyugodtabb Embere díjat annak a rendőrnek, aki egyenként magyarázta el minden dühös autósnak, mi is történik.

Túlélőtúra az 1-es villamos helyett

Az 1-es villamos pótlása maga a tömény kényelmetlenség. Jobb időkben a villamospótló busz a Népligettől a Közvágóhídig eljut tíz percen belül, a délutáni csúcsforgalomban viszont egy olvasónk egyszer 25 perces sétatempót mért. Nem is csoda: itt már a buszok és az autók ugyanabban a sávban vánszorognak, reggelente és késő délután beáll az út. Ráadásul még csak a busz sem kényelmes, öreg, minden úthibánál hatalmasakat nyekergő Ikarust fogunk ki, amikor csak arra járunk.

Egy piros pont azért így is jár a BKK-nak: a 103V villamospótló legalább végigmegy az egész vonalon, ott is, ahol már újra jár a villamos, így ha valaki például a Puskás-stadiontól utazna Újbudára, nem kell kétszer is átszállnia. A BKK eredeti ígérete az volt, hogy augusztus végére „várhatóan” befejezik a felújítást – elnézve a munkákat, legalábbis nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan lesz ez a terv tartható.