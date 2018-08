Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem értik, miért intették meg Alize Cornet-t.","shortLead":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem...","id":"20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855520ec-19f7-4c39-9be4-124353a8a733","keywords":null,"link":"/sport/20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:19","title":"Miért csak a nőt büntetik, ha leveszi a pólóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023acc38-e21e-4849-b57e-d96b8563f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok lakberendezési tárgyakhoz való viszonyulását vizsgálta az IKEA.","shortLead":"A magyarok lakberendezési tárgyakhoz való viszonyulását vizsgálta az IKEA.","id":"20180828_Gyujtogetni_es_selejtezni_is_szeret_a_magyar_de_lomosfiokja_mindenkinek_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=023acc38-e21e-4849-b57e-d96b8563f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1996ff21-b901-4780-96a7-5928b817f287","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Gyujtogetni_es_selejtezni_is_szeret_a_magyar_de_lomosfiokja_mindenkinek_van","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:59","title":"Gyűjtögetni és selejtezni is szeret a magyar, de lomosfiókja mindenkinek van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544288ea-5afb-464e-9d5f-b4202fb8a357","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:41","title":"Sohasem gondolták volna, milyen fegyvereket vetnek be a kultúrharcosok a fluortomik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30b6a19-9edc-4ec8-b1eb-82f4f3db6420","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Hogyan lesz sikeres egy sportaréna rendezvényközpontként? Mitől más a WestEndben lévő Hilton, mint a franchise rendszerben működő többi szállodája? Egyáltalán, hogyan lehet jó üzlet az Arénát üzemeltetni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor Róna Andreával, a Gránit Pólus Csoport Brand & Business Development vezetőjével találkoztunk.","shortLead":"Hogyan lesz sikeres egy sportaréna rendezvényközpontként? Mitől más a WestEndben lévő Hilton, mint a franchise...","id":"20180823_Egy_business_terapeuta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30b6a19-9edc-4ec8-b1eb-82f4f3db6420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb607ed8-ca0a-4f85-a02b-73e5bd5690fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180823_Egy_business_terapeuta","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:29","title":"Egy business terapeuta, avagy miben rejlik a Hilton Budapest City és a Budapest Aréna sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"6f65d812-71d7-4211-98a7-65a022db60d9","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldónak a Juventus elleni ollózós találatát választották a szurkolók a legszebbnek.","shortLead":"Cristiano Ronaldónak a Juventus elleni ollózós találatát választották a szurkolók a legszebbnek.","id":"20180828_szezon_golja_bajnokok_ligaja_valogatott_cristiano_ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776f6be1-c034-4064-8646-2902e198eb61","keywords":null,"link":"/sport/20180828_szezon_golja_bajnokok_ligaja_valogatott_cristiano_ronaldo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Ez lett az elmúlt futballszezon legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája összeszoktatásán is dolgozik.","shortLead":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája...","id":"20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8384e4-c647-4ead-9eb5-18601493e6ff","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:16","title":"Terepjáróval, hatalmas túrabottal vágott neki Lázár az alföldi tájnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","shortLead":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","id":"20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794f1c4-95e9-4e78-ad8f-6d41de21d51d","keywords":null,"link":"/idojaras/20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:20","title":"Még nincs vége: ma már újra 30 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett intézkedniük.","shortLead":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett...","id":"20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9b6cd9-6ff4-4af9-abbf-b751243fbb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:47","title":"Chemnitzi tüntetések: náci jelképek használata miatt is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]