Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapta a kezéből a pénzt, és elfutott.","shortLead":"Kikapta a kezéből a pénzt, és elfutott.","id":"20180828_Mozgaskeptelen_idos_notol_lopott_egy_ferfi_Hajduboszormenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38706752-d117-4b62-8b6d-8965152cd587","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mozgaskeptelen_idos_notol_lopott_egy_ferfi_Hajduboszormenyben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:05","title":"Mozgásképtelen idős nőtől lopott egy férfi Hajdúböszörményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati részén. A hangok alapján sokan repülőgép-katasztrófát gyanítottak, akkora robajjal érkezett.\r

","shortLead":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati...","id":"20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1857e54b-3237-41a6-8271-54894732f3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:00","title":"Mintha egy gép zuhant volna le: hatalmas robajjal érkező meteor verte fel álmukból az ausztrálokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ha a fiatalok felhagynak a káros szenvedéllyel, még van visszaút, idősebb korban viszont már nincs.","shortLead":"Ha a fiatalok felhagynak a káros szenvedéllyel, még van visszaút, idősebb korban viszont már nincs.","id":"20180829_Mar_tizeneves_korban_is_lathato_karokat_okoz_a_szervezetben_a_dohanyzas_es_az_alkohol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69d626-41f0-440b-9bc8-04601b234798","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Mar_tizeneves_korban_is_lathato_karokat_okoz_a_szervezetben_a_dohanyzas_es_az_alkohol","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:40","title":"Már tizenéves korban is látható károkat okoz a szervezetben a dohányzás és az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544288ea-5afb-464e-9d5f-b4202fb8a357","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:41","title":"Sohasem gondolták volna, milyen fegyvereket vetnek be a kultúrharcosok a fluortomik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324aa344-1b7e-4fa6-9571-8d4271b04e15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper receptjeit októberben publikálják. Nem ő az egyetlen sztár, aki elsőre tőle szokatlan bizniszbe kezdett.","shortLead":"A rapper receptjeit októberben publikálják. Nem ő az egyetlen sztár, aki elsőre tőle szokatlan bizniszbe kezdett.","id":"20180828_Snoop_Dogg_szakacskonyvet_ad_ki_homar_lesz_benne_fuves_suti_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324aa344-1b7e-4fa6-9571-8d4271b04e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b958ba-6ba7-4649-90e0-b54dd27ae9b3","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Snoop_Dogg_szakacskonyvet_ad_ki_homar_lesz_benne_fuves_suti_nem","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:00","title":"Snoop Dogg szakácskönyvet ad ki: homár lesz benne, füves süti nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ff6d52-91b9-4296-8beb-928dfb84f2e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi kincsesláda a Bolondos dallamok univerzuma, nem is értjük, miért nem dolgozik vele gyakrabban a Warner.","shortLead":"Igazi kincsesláda a Bolondos dallamok univerzuma, nem is értjük, miért nem dolgozik vele gyakrabban a Warner.","id":"20180829_Sajat_filmet_kap_a_Prerifarkas_de_vajon_elkapjae_vegre_a_Gyalogkakukkot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ff6d52-91b9-4296-8beb-928dfb84f2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f926a1be-3512-48c7-bd3a-c576f8bbdbbb","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Sajat_filmet_kap_a_Prerifarkas_de_vajon_elkapjae_vegre_a_Gyalogkakukkot","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:22","title":"Saját filmet kap a prérifarkas: de vajon elkapja végre a Gyalogkakukkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]