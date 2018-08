Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8d5b0f-0c62-4983-8b7d-472dade27e3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roy Oliver tüzet nyitott a tinédzsert és barátait szállító autóra, mert azt hitte, el akarják gázolni a társát. ","shortLead":"Roy Oliver tüzet nyitott a tinédzsert és barátait szállító autóra, mert azt hitte, el akarják gázolni a társát. ","id":"20180830_15_ev_bortont_kapott_az_amerikai_rendor_aki_lelott_egy_fegyvertelen_fekete_fiut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8d5b0f-0c62-4983-8b7d-472dade27e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841a511b-062b-4dbf-8544-63860208b97f","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_15_ev_bortont_kapott_az_amerikai_rendor_aki_lelott_egy_fegyvertelen_fekete_fiut","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:55","title":"15 év börtönt kapott az amerikai rendőr, aki lelőtt egy fegyvertelen fekete fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még többen kapcsoltak el.","shortLead":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még...","id":"20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a70c09-a5ff-46c0-9558-93ef2cc14df1","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:13","title":"Egyre zuhan a TV2 nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","shortLead":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","id":"20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223b62fc-a2a0-4c8d-a52f-aac3c0bac8b0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:24","title":"Titokban összeházasodott Neil Young és Daryl Hannah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat később közszemlére tegye. Nyolc hónapot kapott, miután áprilisban enyhített büntetést kért. ","shortLead":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat...","id":"20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9620f37-981b-4451-a45a-ecd5ced87367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:35","title":"Börtönbe megy a sztárok iCloud-fiókját feltörő, majd meztelen képeket posztoló hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","shortLead":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","id":"20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b749a416-ba4a-4b2c-a64e-c6ff9603a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:41","title":"Nevelőtanár lett a gyerekverési ügybe keveredett volt iskolaigazgatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c75c5a-36bc-4f87-8409-8b6156cb8a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetvenhét éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás. Kenderesen pedig a hétvégén Horthy-emléknapot tartanak, fideszes felszólalókkal.","shortLead":"Hetvenhét éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás. Kenderesen pedig a hétvégén Horthy-emléknapot tartanak...","id":"20180828_Azon_a_hetvegen_rendezik_a_Horthyemleknapot_amikor_meggyilkoltak_tobb_tizezer_zsidot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c75c5a-36bc-4f87-8409-8b6156cb8a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e4338-b109-4bbf-ba67-fbbce0f05bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Azon_a_hetvegen_rendezik_a_Horthyemleknapot_amikor_meggyilkoltak_tobb_tizezer_zsidot","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:34","title":"Azon a héten emlékeznek Horthyra, amikor több tízezer zsidó meggyilkolásának évfordulója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és színpadra állították a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot. 75 éves Adamis Anna.","shortLead":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és...","id":"20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98cd34d-3018-4533-8c69-d7f3bcf39bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:15","title":"Az ő szavait énekeljük mind","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, az első esetben az eladó férfi határozott fellépésének köszönhetően ez meghiúsult. A rabló azonban újra próbálkozott.","shortLead":"Igaz, az első esetben az eladó férfi határozott fellépésének köszönhetően ez meghiúsult. A rabló azonban újra...","id":"20180829_Tobb_ekszerboltot_is_kirabolt_akar_20_evet_is_kaphat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dac2d45-1913-44d0-8708-7f94e6ae2a90","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Tobb_ekszerboltot_is_kirabolt_akar_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:04","title":"Több ékszerboltot is késsel rabolt ki, akár 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]